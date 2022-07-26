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"سبكيم" للعربية: متفائلون مع قوة الطلب على منتجات الشركة 

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سبكيم لوجو جديد
خاص

"سبكيم" للعربية: متفائلون مع قوة الطلب على منتجات الشركة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم السعودية، عبدالله السعدون، إن نمو الارباح الفصلية للشركة، يعود إلى ارتفاع أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة، فضلا عن زيادة حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة، إضافة إلى انخفاض تكاليف التوميل.

وأعرب السعدون في مقابلة مع "العربية"، عن تفاؤله، مؤكدا أن الطلب لايزال قويا على منتجات الشركة.

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