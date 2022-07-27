ألمانيا تخفض دعم السيارات الكهربائية وسط انتقادات

أبرم الائتلاف الحاكم في ألمانيا صفقة لخفض الدعم السخي للسيارات الكهربائية، ابتداء من العام المقبل مع استمرار الطلب في الارتفاع، منهيا نزاعا دام شهورا بين وزارة المالية التي يقودها الديمقراطيون والخضر.

يخفض الاتفاق الدعم النقدي للمركبات الكهربائية التي تقل تكلفتها عن 40 ألف يورو (40500 دولار) إلى 4500 يورو من 6000 يورو، وفقاً لمسؤول ألماني. كما أن السيارات التي يزيد سعرها عن 40 ألف يورو وحتى 65 ألف يورو ستحصل على دعم أصغر، في حين أن السيارات التي تزيد عن 65 ألف يورو لن تحصل على أي دعم على الإطلاق من الآن فصاعداً.

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وخصصت الحكومة 2.1 مليار يورو لبرنامج 2023 و1.3 مليار يورو لعام 2024، بحسب المسؤول. فيما ستتوقف حوافز المبيعات الخاصة بالسيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء في نهاية هذا العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

واعتباراً من عام 2024، سينخفض مبلغ الدعم النقدي إلى 3000 يورو وسيتم منحها فقط للسيارات التي تقل تكلفتها عن 45000 يورو. كما تخطط الحكومة أيضاً لاستبعاد المركبات التجارية والسيارات المستأجرة من خطة الدعم التي تبدأ في سبتمبر 2023.

وانتقد مسؤولو الصناعة تخفيضات الدعم المخطط لها. وقالت هيلديجارد مولر، رئيسة لوبي السيارات في هيئة VDA، في تغريدة على تويتر، إن هذه الخطوة تمثل "علامة مدمرة للمستهلكين وستبطئ التقدم نحو التنقل المحايد مناخياً".