أسواق الأسهم تحت أعنف اختبار اليوم.. ترقب نتائج شركات بقيمة 9.4 تريليون دولار

في يوم أشبه بالعاصفة، يترقب المحللون أكثر أيام العام ازدحاماً، إذ يعتبر الخميس الأخير من شهر يوليو دائماً أحد أكثر التواريخ التي تتطلب عقلاً حاسوبياً يقظاً مع تدفقات البيانات والأخبار المتسارعة، ولكن هذا العام من المحتمل أن يكون أكثر من مجرد امتداد لهذه العادة.

يترقب المحللون نتائج أعمال الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا التي تزيد قيمتها عن 9.4 تريليون دولار اليوم، الأمر الذي يتزامن مع تزايد القلق بشأن تأثير التضخم المتفشي على ربحية الشركات، ويأتي عقب الاجتماع الحاسم للاحتياطي الفيدرالي وفي نفس اليوم الذي توجد فيه مجموعة كبيرة من بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية، لذا سيكون هناك قدر هائل من البيانات على مراقبي السوق استيعابه.

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ارتفع مؤشر S&P 500 الأميركي، ومؤشر Stoxx Europe 600 مع قرار الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة، وإشارات الضعف الكبيرة في نتائج الشركات، ليظهر كلا المؤشرين أن علامات الضعف قد تمت معالجتها سابقاً في الأسعار التي تراجعت بقوة منذ بداية العام.

في الولايات المتحدة، ستقدم بعض شركات مؤشر S&P 500 البالغة قيمتها السوقية المجمعة 6.8 تريليون دولار تقريراً اليوم الخميس، وسيشمل ذلك 55 شركة، إذا تم تضمين بعض الشركات المكونة لمؤشر ناسداك 100 أيضاً. وسوف تتجه الأنظار صوب شركات التكنولوجيا الكبيرة بشكل خاص مثل أمازون وأبل وإنتل.

وبالنسبة لأوروبا، فإن اليوم سيكشف عن نتائج أعمال 80 شركة ضمن مؤشر Stoxx 600، تبلغ قيمتها السوقية المجمعة 2.6 تريليون دولار، وتشمل نستله وAnheuser-Busch InBev NV، وشل، وBanco Santander SA.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بعد أن أعطت شركة مايكروسوفت توقعات مبيعات متفائلة. كما انتعشت Spotify Technology SA في سوق التجزئة الأميركية بعد أن تجاوزت توقعات المشتركين المدفوعة للربع الحالي تقديرات المحللين.

ويتنافس المحللون في هذا اليوم، على تقديم ردود أفعال سريعة للمستثمرين، وفقاً لجورجوس إيرودياكونو، الذي يغطي الاتصالات السلكية واللاسلكية لشركة سيتي غروب.

وقال إيرودياكونو عبر الهاتف: "ليس هناك الكثير من الوقت للخوض في التفاصيل كما يتم عادة، أو لإجراء مناقشات مستمرة مع الأشخاص حول نتائج محددة.. أنت فقط تعمل مثل الروبوت بطريقة ما وتواصل العملية".

بالنظر إلى الحجم الكبير لتدفق الأخبار، من المحتمل أن يكون هناك الكثير من التقلبات خلال اليوم، حيث تشير أسواق الخيارات إلى تحركات بأكثر من 5% لبعض الأسهم بما في ذلك ArcelorMittal SA وAB InBev وWeir Group Plc وRepsol SA وVeriSign Inc وVF Corp وأمازون وIntel وRoyal Caribbean Cruises Ltd، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما لو أن ذلك لم يكن كافياً، فالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني وبيانات الوظائف الأسبوعية، بالإضافة إلى أرقام التضخم الألمانية ستضاعف العبء على المحللين.