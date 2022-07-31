هل تستأنف بوينغ تسليم طائرات 787؟

وافقت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية يوم الجمعة على خطة بوينغ للفحص والتعديل لاستئناف تسليم طائرات 787 دريملاينر، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين واطلعت عليه "العربية.نت".

كما وافقت إدارة الطيران الفيدرالية على اقتراح بوينغ الذي يتطلب عمليات تفتيش محددة للتحقق من أن حالة الطائرة تفي بالمتطلبات وأن جميع الأعمال قد اكتملت، وهي خطوة من شأنها أن تسمح لشركة بوينغ باستئناف عمليات التسليم في أغسطس بعد أن أوقفتها في مايو 2021، وفقاً للمصادر.

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وفي 17 يوليو، قالت بوينغ للصحفيين إنها "قريبة جدا" من استئناف تسليم 787 طائرة.

يأتي ذلك، بعد أن واجهت شركة بوينغ مشكلات في الإنتاج مع طائرة 787 لأكثر من عامين. في سبتمبر 2020، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها "تحقق في عيوب التصنيع" في بعض طائرات 787.

وفي أعقاب حادثتي تحطم طائرة 737 ماكس المميتة في عامي 2018 و2019، تعهدت إدارة الطيران الفيدرالية بفحص شركة بوينغ عن كثب وتفويض مسؤوليات أقل إلى بوينغ للحصول على شهادة الطائرات.

وعلقت بوينغ تسليم طائرات 787 بعد أن أثارت إدارة الطيران الفيدرالية مخاوف بشأن طريقة التفتيش المقترحة. وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) سابقاً توجيهين لصلاحية الطيران لمعالجة مشكلات الإنتاج للطائرات التي تعمل أثناء الخدمة وحددت مشكلة جديدة في يوليو 2021.

من جانبه، قال المدير المالي لبوينغ، بريان ويست، الأسبوع الماضي في مكالمة هاتفية مع المستثمرين إن الشركة لديها 120 طائرة من طراز 787 في المخزون وإنها "تحرز تقدماً في استكمال إعادة العمل اللازمة لإعدادها للتسليم". بوينغ "تنتج بمعدلات منخفضة للغاية وسنواصل القيام بذلك حتى استئناف عمليات التسليم، والعودة تدريجياً إلى 5 طائرات شهرياً بمرور الوقت."

واستأنفت شركة تصنيع الطائرات عمليات التسليم فقط في مارس 2021 بعد توقف دام 5 أشهر قبل أن توقفها مرة أخرى. جاءت الموافقة يوم الجمعة بعد مناقشات مطولة مع إدارة الطيران الفيدرالية.

وقالت الهيئة التنظيمية إنها تريد من بوينغ أن تضمن أن لديها "خطة قوية لإعادة العمل التي يجب أن تؤديها على حجم كبير من طائرات 787 الجديدة في المخزن" وأن "عمليات التسليم في بوينغ مستقرة".

ورجحت مصادر أن تكون الطائرات التي صنعت لصالح شركة أميركان إيرلاينز أول طائرة 787 تسلمها بوينغ منذ مايو 2021. ويمكن أن يأتي ذلك في أقرب وقت في الشهر المقبل. كما قالت شركة أميركان إيرلاينز الأسبوع الماضي في مكالمة أرباح أنها تتوقع استلام 9 طائرات 787 هذا العام، بما في ذلك اثنتان في أوائل أغسطس.

فيما كشفت شركة بوينغ في يناير عن غرامات بقيمة 3.5 مليار دولار بسبب تأخر تسليم 787 وامتيازات العملاء، ومليار دولار أخرى في تكاليف الإنتاج غير العادية الناجمة عن عيوب الإنتاج والإصلاحات وعمليات التفتيش ذات الصلة.