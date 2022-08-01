دويتشه بنك للعربية: مصر تتنبأ بما يحدث ولا تواجه سيناريو التعثر

توقع الرئيس التنفيذي المشارك لـ دويتشه بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كيس هوفينغ في مقابلة مع "العربية" استمرار نمو اقتصاد السعودية بشكل قوي في الفترة المقبلة وذلك بدعم من تنويع الاقتصاد وارتفاع الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى البلاد.

وقال كيس هوفينغ، إن السعودية تمثل قصة مثيرة جدا للاهتمام بسبب النمو الذي تشهده بفضل رؤية 2030 ولديها طموحات كبيرة، وبعد نمو الاقتصاد بنسبة 9.9% خلال النصف الأول مدعوما بأسعار النفط نتوقع استمرار هذا النهج بالنصف الثاني من 2022 مع تنويع الاقتصاد وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة، ولذلك السعودية على المسار الصحيح وستواصل النمو السريع.

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وعن اقتصادات الخليج ورفع أسعار الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأميركي بزيادة الفائدة، قال كيس هوفينغ، إن هذا مأزق صعب بين إدارة الاقتصاد وإبقاء ارتباط العملة بالدولار لكن على البنوك المركزية الخليجية اللحاق بالاحتياطي الفيدرالي ولكن ليس بنفس النسبة وجس نبض ما يحدث.

وأضاف أن السيولة مهمة أيضا لهذه الدول وعلينا رؤية انعكاسات رفع الفائدة خطوة بخطوة ولدى البنوك المركزية المرونة والقدرة لدعم القطاع المصرفي.

وأوضح الرئيس التنفيذي المشارك لـ دويتشه بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن نسبة السيولة التي تحتاجها البنوك تعتمد على ما يريدون إقراضه للعملاء وبالسعودية الطموحات كبيرة، والمشاريع التي يريدونها تتطلب تمويلا ضخما وعلينا أن نرى ما إذا كانت مستويات السيولة ستحد من قدرة البنوك لمنح القروض أم لا وأعتقد أن هناك بعض المتغيرات التي يمكن للسعودية التحكم بها ولا أرى مشاكل في السيولة في قطر والإمارات أيضا.

وأضاف أن هذه المتغيرات تشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى البلاد ومصادر التمويل لهذه المشاريع وما يمكن للبنوك الأجنبية أن تقدمه في السعودية لأنه حتى الآن الكثير من المشاريع مولت من خلال البنوك السعودية وبالتالي علينا أن نرى ما إذا كان الضغط على السيولة يقتصر على الخليج فقط أم أنه موجود على نطاق عالمي أوسع.

وتابع: "من المتغيرات الأخرى أسعار النفط التي تدعم موارد صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو وتزيد قدرتهما على تمويل المشاريع"، مؤكداً أن السعودية لديها بعض الخيارات الجدية وهم على المسار الصحيح.

اقتصاد مصر

عن اقتصاد مصر، قال الرئيس التنفيذي المشارك لـ دويتشه بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مصر تتنبأ بما قد يحدث وبالتالي خففت وارداتها من 8 مليارات دولار شهريا إلى 4-5 مليارات دولار شهريا لتخفيف الاعتماد على العملات الأجنبية، وقرض صندوق النقد أساسي لها.

وأضاف أنه عندما كان في القاهرة مؤخرا واجتمع مع العديد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك اعتبروا أن كل شيء سيكون على ما يرام في ظل الإجراءات المأخوذة.

وأوضح كيس هوفينغ، أن تراجع السياحة وارتفاع الفوائد على القروض بالعملات الأجنبية يضغطان على الاقتصاد، ومصر لديها الكثير من القوة للتغلب على هذه الأوضاع وهو ما قيل لي أثناء زيارتي للقاهرة.

وتابع: "لنرى ما سيحدث سيكون الأمر صعبا ولكن لا أعتقد أن مصر تواجه سيناريو التعثر".