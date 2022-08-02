الذهب يعاود الصعود في مصر.. هل تأثر بارتفاع الدولار؟

فيما تشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار والهدوء الحذر، قفزت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في مصر بنحو 20 جنيهًا خلال التعاملات الأخيرة، في ظل ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية.

وتأتي أسعار المعدن النفيس في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والذي حد من مكاسب الذهب، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة.

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عالمياً، استقر الذهب قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مدعوما بضعف الدولار، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة.

ولم يشهد المعدن النفيس تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقر عند مستوى 1765.77 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من يوليو عند 1767.79 دولار يوم الجمعة. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند مستوى 1782.50 دولار.

وارتفع الذهب بنسبة 2.3% الأسبوع الماضي، محققًا أفضل أداء له منذ مارس الماضي، وذلك بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، باتباع سياسات أقل تشددًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة.

في السوق المصري، سجل الغرام عيار 21 مستوى 1040 جنيها، كما صعد سعر الغرام عيار 18 إلى 891 جنيها. وارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى نحو 1189 جنيها. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 8320 جنيها.

في سوق الصرف، استقر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19 جنيهاً للبيع، وفي البنوك الخاصة لامس الدولار حاجز 19 جنيهاً بالبنك التجاري الدولي والعربي الإفريقي والبنك المصري الخليجي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركاً جديداً خلال فترة التعاملات البنكية.

وتداولت البنوك في مصر أسعار الدولار بين نطاق 18.87 إلى 18.96 جنيه للشراء، و18.97 إلى 18.99 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك المصري الخليجي وسجل 18.96 جنيه. وأعلى مستوى للبيع كان في البنك التجاري الدولي والعربي الإفريقي وبنك قناة السويس 18.99 جنيه.

وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. وطبقاً للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.89 جنيه للشراء، و19 جنيهاً للبيع.