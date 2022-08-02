هل تريد المساعدة؟.. راتب سنوي 78000 دولار مقابل تذوق الحلوى في منزلك

تطلب شركة Candy Funhouse، وهي شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت للحلويات، موظفين بأجر يصل إلى 78000 دولار سنوياً (100000 دولار كندي)، كرئيس تذوق الحلوى، والتي تتطلب أداء مهامك الوظيفية من المنزل.

وتشمل الواجبات الملقاة على الموظف: "قيادة اجتماعات مجلس الحلوى، كونك رئيس اختبار الذوق ... وكل الأشياء الممتعة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي جمال حجازي، إن عدة آلاف من المرشحين تقدموا بالفعل لشغل هذا المنصب، الذي تم الإعلان عنه على LinkedIn في يوليو. وأشار إلى أنه فوجئ بعدد الطلبات ومقاطع الفيديو لعائلات بأكملها تعرض مشاركة واجبات التذوق والراتب.

ولكنه أوضح السبب وراء جاذبية عرض التوظيف، إذ قال: "تخيل أفضل ذكرياتك حول الحلوى، تعيشها كل يوم في العمل".

وقال حجازي إن شركة كاندي فن هاوس: "أسسها أخوه الأكبر مو، رئيس الحلوى، في عام 2018 وكانت والدتهما الموظفة رقم 2"، مضيفاً أنه انضم إلى الشركة وشقيقته الصغرى فيما بعد.

وكانت العائلة تأمل في تمييز شركتها عن المنافسين الآخرين الناجحين للغاية على الإنترنت مثل مارس وهيرشي وأمازون بمزيج "غريب" من المنتجات، بدون حد أدنى للطلبات – إذ يمكن بيع مصاصة واحدة".

وقال حجازي إن المبيعات في عام 2021، التي عززها الوباء بشكل كبير، كانت "أقل بقليل من 15 مليون دولار. أنا لا أمزح".

وتحتفظ العائلة بحصة ملكية 90%.

وقالت الشركة إن منصب رئيس الحلوى مفتوح للمتقدمين الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات - على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون إذن الوالدين مطلوباً. فيما قام العديد من الآباء بتصوير طفلهم وهو يملأ الطلب ونشروه على الإنترنت.

وأوضح حجازي أن الشركة لديها 340 ألف متابع على إنستغرام و3 ملايين على تيك توك، بما في ذلك أحد حسابات كارداشيان.

وفي الوقت الحالي، تستعد الشركة لعيد الهالوين، وهي أكبر فترة مبيعات لها العام الماضي. وقال حجازي "لدينا 40% من مخزوننا" حتى الآن. في الأسبوع الماضي، ذكرت شركة الحلوى العملاقة هيرشيز أنها ستواجه صعوبة في تلبية الطلب المتعلق بالهالوين هذا العام.

وأشار حجازي أيضاً إلى أن التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن مدير الحلوى سيُطلب منه تناول 3500 قطعة حلوى شهرياً غير صحيحة.