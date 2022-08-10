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ميتا المالكة لفيسبوك تجمع 10 مليارات دولار في أول طرح على الإطلاق للسندات

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ميتا ، فيسبوك (آيستوك)
شعار ميتا المالكة لفيسبوك
فيسبوك

ميتا المالكة لفيسبوك تجمع 10 مليارات دولار في أول طرح على الإطلاق للسندات

الوحيدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تخلو دفاترها من الديون

دبي - العربية.نت

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قالت ميتا بلاتفورمس المالكة لفيسبوك يوم الثلاثاء إنها جمعت 10 مليارات دولار في أول طرح لها على الإطلاق للسندات بينما تتطلع لتمويل عمليات إعادة شراء للأسهم واستثمارات لإعادة هيكلة نشاطها.

وميتا هي الوحيدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تخلو دفاترها من الديون.

وأصدر عمالقة آخرون للتكنولوجيا سندات مؤخرا، ومن بينهم أبل وإنتل اللذان جمعا 5.5 مليار دولار وستة مليارات دولار على الترتيب، نقلاً عن رويترز.

وفي أواخر يوليو/تموز، أعلنت ميتا عن توقعات قاتمة وسجلت أول هبوط فصلي على الإطلاق في الإيرادات مع تضرر مبيعات إعلاناتها الرقمية من مخاوف الركود وضغوط المنافسة.

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