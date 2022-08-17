4 مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي المصري بعد استقالة طارق عامر

فيما لم يعلن عن استقالة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، سوى خلال الساعات الماضية، إلا أن بورصة الترشيحات انطلقت لتدور حول 4 شخصيات لخلافته، بينهم اثنان من أبناء القطاع المصرفي، ومسؤولة عن ملف التعاون الدولي في الحكومة المصرية.

تم تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، على أن تستمر ولايته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى من قبل رئيس الجمهورية. وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.

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وكشفت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت"، أن التكهنات حول منصب محافظ البنك المركزي المصري تدور حول المصرفي هشام عز العرب، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وحسن عبد الله، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، وأخيراً جمال نجم، الذي يشغل منصب نائب المحافظ والذي أشارت المصادر إلى أن فرصته ضعيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين.

وطارق عامر هو محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه. وهو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأميركية بالقاهرة. وشغل "عامر" منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة فاروق العقدة، منذ 2003 وحتى 2008. وكان أبرز المرشحين لخلافته.

من أبرز قراراته تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في الأول من نوفمبر 2016، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مصر، كما ساهم من خلال مبادرات عديدة في نشر ثقافة الشمول المالي.

أما هشام عز العرب فهو مصرفي مصري شغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك. وفي العام 2002 شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي - مصر، وكان عضو مجلس إدارة شركة "فيرفاكس إفريقيا"، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد.

وفي العام 2014 حصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مصر وإفريقيا من حفل "أيميا فاينانس". كما فاز بجائزة يورومني للتميز في المساهمة المتميزة في قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط للعام 2016. وتم إعلان استقالته من منصبه في البنك التجاري الدولي في أكتوبر 2020.

أما حسن عبد الله، فهو من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية عام 1982، وفي نفس العام، بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقّل في التخصصات بين العمليات المصرفية وغرفة التداول وأسواق العملات والمال والعقود الآجلة.

وفي العام 1988 انتقل حسن عبد الله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود للقاهرة. وفي العام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام.

في 1999 تولّى منصب المدير العام للبنك، واستمر كذلك حتى العام 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفي هذه الفترة شهد القطاع المصرفي بالكامل معاناة وصعوبات مالية كبيرة بسبب الديون المتعثرة وضعف البنية التحتية، لتبدأ بعدها خطة الإصلاح المصرفي عام 2003.

أما رانيا المشاط التي تشغل وزيرة التعاون الدولي فهي من مواليد 20 يونيو 1975 بمحافظة المنوفية، وحاصلة على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند، في كوليج بارك عام 2001. وشغلت منصب وزيرة السياحة في الحكومة المصرية خلال العام 2018، ثم حلت كوزيرة للتعاون الدولي منذ ديسمبر 2019.