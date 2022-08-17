كيف تحول التضخم إلى كابوس لدى ملايين العمال في بريطانيا؟

يعاني العاملون في المملكة المتحدة من أكبر انخفاض في قدرتهم الشرائية منذ أكثر من 20 عامًا مع استمرار ارتفاع الأسعار. فقد انخفض متوسط الأجور الحقيقية بنسبة 3% بين أبريل ويونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء الوطني.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، دارين مورجان، إن "القيمة الحقيقية للأجور مستمرة في الانخفاض.. باستثناء المكافآت، ما زالت تنخفض أسرع من أي وقت منذ أن بدأت الأرقام القياسية المماثلة في عام 2001".

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وأشار إلى أن الأجور العادية (باستثناء المكافآت) ارتفعت بنسبة 4.7% بين أبريل ويونيو، ولكن مع ارتفاع الأسعار بمعدل أسرع بكثير، فإن الموظفين أصبحوا في وضع أسوأ.

فقد ارتفع التضخم إلى 9.4%، وهو أعلى مستوى في 40 عامًا، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة 6 مرات منذ ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام.

في مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة البيانات "كانتر"، إن تضخم أسعار البقالة في المملكة المتحدة بلغ 11.6% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وهو أعلى مستوى شهدته منذ 14 عامًا من تتبع البيانات. ارتفع متوسط فواتير التسوق السنوية بمقدار 533 جنيهًا إسترلينيًا (640 دولارًا).

وأدت الزيادات الهائلة في فواتير الطاقة بعدما قفز متوسط الفاتورة السنوية بالفعل بنسبة 54٪ هذا العام إلى ما يقرب من 2000 جنيه إسترليني، إلى إغراق ملايين البريطانيين في أزمة تكاليف المعيشة، مما أجبر الكثيرين على الاختيار بين "التدفئة أو تناول الطعام". "

لكن مزيد من الألم في الطريق وفق ما ذكرته شركة الأصحاب "أوكسيليون". وقد تصل فواتير الطاقة السنوية لملايين الأسر إلى 5000 جنيه إسترليني خلال فصل الربيع المقبل.

فيما قالت مؤسسة "جوزيف راونتري"، وهي مؤسسة خيرية لمكافحة الفقر، إنه "مع انخفاض الأجور الحقيقية، يزداد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكبر.. إنه ببساطة ليس من الصواب أن يضطر الناس إلى اتخاذ قرارات مستحيلة بشكل متزايد حول أي من الضروريات يجب التخلي عنها".

وكان عمال المملكة المتحدة يطالبون بزيادة الأجور في الأشهر الأخيرة لإدارة هذا الضغط. في يونيو الماضي، أضرب الآلاف من عمال السكك الحديدية للمطالبة بزيادة رواتبهم بما يتماشى مع التضخم، ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات هذا الأسبوع.

واليوم، حصل الآلاف من موظفي شركة الخطوط الجوية البريطانية على زيادة في الأجور بنسبة 13% في المتوسط بعد أن هددوا بالإضراب عن العمل. وقالت نقابة العمال، إن الزيادة ستساعد على عكس تخفيضات الأجور التي أجراها الموظفون أثناء الوباء.