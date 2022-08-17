مطار دبي للعربية: نتوقع 77 مليون مسافر في 2023 والعودة لمعدلات ما قبل الجائحة بـ2024

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي ماجد الجوكر، إن مطار دبي حقق أداءً قوياً في النصف الأول من 2022، وحافظت الهند على مكانتها كمركز أول كوجهة بعدد 4 ملايين مسافر تليها السعودية بعدد مليوني مسافر، ثم المملكة المتحدة بعدد 1.9 مليون وباكستان 1.7 مليون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة بعدد 1.4 مليون مسافر.

وأضاف ماجد الجوكر، في مقابلة مع "العربية" أن أبرز الوجهات من حيث المدن كانت لندن بعدد 1.3 مليون مسافر ثم الرياض 910 آلاف مسافر، بجانب مومباي 726 ألف مسافر.

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وقال إن حركة الشحن الجوي في المطار تأثرت تزامنا مع إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي لإجراء أعمال التجديد والتطوير خلال الفترة من 9 مايو إلى 22 يوليو 2022، وتم مواصلة عمليات الشحن عبر عمليات الركاب قبل أن تعود إلى المدرج الشمالي بعد التطوير.

وأضاف أنه رغم ذلك سجل الشحن الجوي 910 آلاف طن بضائع في النصف الأول من 2022.

عن تكدس الرحلات في المطارات عالمياً خلال فصل الصيف الحالي، قال إن لدينا قناعة أنه في حالة تراجع كبير يتبعه تحسن كبير وكنا مستعدين لهذه المرحلة وأثبت المطار قدرة ومرونة عالية في خدمات المسافرين، وسجل المطار أعلى معايير الخدمة على مستوى العالم في ظل التركيز على كل التفاصيل المتعلقة بالعميل على مستويات الخدمات، واتخاذ إجراءات استباقية تؤثر على سير العمليات.

وأكد ماجد الجوكر أن المطار تعامل مع أكثر من 27 مليون حقيبة في النصف الأول من 2022، بمعدل 1.7 حقيبة لكل مسافر.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، إن مطار دبي حافظ على النمو والأداء الاستثماري على أساس ربعي سنوي للربع التاسع على التوالي في الربع الثاني من 2022، ونسير بخطى متسارعة للوصول إلى أرقام ما قبل الجائحة.

وأضاف أننا نتوقع الوصول إلى عدد 77 مليون مسافر في عام 2023، وأكثر من 87 مليون مسافر في 2024 مع العودة إلى معدلات ما قبل الجائحة في 2024.

كانت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي، قالت اليوم الأربعاء، إن أكثر من 14 مليوناً سافروا عبر المطار في الربع الثاني، في حين رفعت توقعاتها للعام إلى 62.4 مليون مسافر.