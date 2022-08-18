خبير معادن: الذهب سيرتفع إلى ما فوق 2000 دولار وسيستمر طويلاً

قال خبير في الصناعة إن الذهب قد يرتفع فوق 2000 دولار للأونصة العام المقبل مع استمرار ارتفاع التضخم، مما يدعم سعر المعدن الذي يُنظر إليه كأداة تقليدية للتحوط ضد ضغوط الأسعار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Evolution Mining Ltd الأسترالية، جيك كلاين، أنه نظراً لآخر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يمكن تأجيل الزيادات أو تقليلها، وهذا يشير إلى أن "السوق سوف تضطر إلى التعود على ارتفاع أرقام التضخم لفترة أطول، وهذا جيد للذهب"، وفقاً لما ذكره لـ "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو والتي صدرت يوم الأربعاء أن المسؤولين رأوا الحاجة إلى استعادة وتيرة زيادات أسعار الفائدة في النهاية. كما حذر المشاركون من التشديد المفرط الذي قد يضر بالاقتصاد، مع الإشارة إلى مخاطر ترسيخ ضغوط التضخم.

وانخفض الذهب بنسبة 4% فقط في عام 2022 حتى مع تشديد البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، لسياستها النقدية بقوة، مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد من جاذبية المعدن الذي لا يحمل فائدة. ومن المتوقع أن تنتعش الأسعار عندما يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير بعد حوالي عام، وفقاً لكبير محللي السوق في FS Investments، تروي جاييسكي.

وتم تداول السبائك الفورية عند حوالي 1765 دولاراً للأونصة يوم الخميس. فيما وصلت الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 2075.47 دولار في أغسطس 2020، واقتربت من هذا المستوى في وقت سابق من هذا العام قبل أن تنخفض في الربع الثاني.

وتحدث كلاين بعد أن أعلنت Evolution عن انخفاض بنسبة 6% في صافي الدخل للعام بأكمله إلى 323.3 مليون دولار أسترالي (224 مليون دولار) في وقت سابق الخميس. وتخطط الشركة لزيادة الإنتاج بنسبة 12.5% إلى حوالي 720 ألف أوقية في السنة المالية 2023، و11% أخرى في العام التالي، بحسب بيان.