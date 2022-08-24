3 نصائح تساعدك على شراء منزل أحلامك دون ندم

مع تباطؤ سوق الإسكان في الولايات المتحدة، تركت المنافسة المحمومة على المنازل في العامين الماضيين 72% يشعرون بالندم على قرارهم بشراء منزل، وفقاً لمسح حديث أجرته شركة Clever Real Estate.

وأوضح 30% من المشاركين في الاستطلاع أن السبب الأول لندمهم على الشراء يعود إلى إنفاق الكثير من المال.

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وكان ثاني أكثر أسباب الأسف شيوعاً وهو التسرع في عملية شراء المنزل، حيث قال 30% إن قرار الشراء كان متسرعاً، وأشار 26% إلى أنهم اشتروا بسرعة كبيرة جداً.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في يوليو وشمل حوالي 1000 فرد اشتروا منزلاً في عام 2021 أو 2022.

التنازلات زادت من الشعور بالأسف

وأظهر الاستطلاع أن المشترين اندفعوا إلى أبعد من ذلك، بسبب دفع عمولات أو علاوات على السعر المطلوب للفوز بالمنزل في وسط سوق عقاري محموم، ما زاد شعورهم بالأسف.

وقال 31% من المشترين إنهم دفعوا أكثر من السعر المطلوب. إذ كان متوسط المبلغ المدفوع فوق سعر القائمة 65000 دولار.

والجدير بالذكر أن المنافسة الشديدة قادت 36% من الأشخاص إلى تقديم عرض لشراء منزل دون رؤيته شخصياً أولاً.

ومع ذلك، كانت المنافسة شرسة، حيث قال 80% من المشترين إنهم قدموا أكثر من عرض واحد، و41% قدموا 5 عروض أو أكثر. وقال حوالي واحد من كل ثلاثة مشترين إنهم بحثوا لمدة 3 أشهر عن منازلهم، بينما استغرق واحد من كل 8 ستة أشهر أو أكثر.

المشترون يستعيدون السيطرة

ونظراً لأن سوق العقارات يظهر علامات على التهدئة، فقد يمنح ذلك المشترين مزيداً من النفوذ على قرارات التذاكر الكبيرة، وفقاً لـ الخبيرة الاقتصادية في شركة Clever Real Estate، دانيثا دو.

وأعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة في حالة ركود في قطاع الإسكان من حيث انخفاض المبيعات والبناء. ومع ذلك، تستمر الأسعار في الارتفاع على الصعيد الوطني حيث لا يزال المخزون شحيحاً.

ومن المتوقع أيضاً أن تستمر أسعار الفائدة على الرهون العقارية في الارتفاع حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي على الحد من التضخم المرتفع القياسي.

ومع ذلك، هناك العديد من التحركات التي يمكن لمشتري المنازل المحتملين القيام بها الآن لوضع صفقاتهم على أساس مالي أكثر ثباتاً، وفقاً لما ذكرته دو.

وتوجد 3 تحركات لتجنب الندم عند شراء منزل:

1. الإصرار على مراجعة المنزل

ما يقرب من نصف مشتري المساكن - 43% - قدموا امتيازات مالية مثل التنازل عن فحص المنزل وسط منافسة شرسة على المنازل، وفقاً لاستطلاع كليفر.

ولكن سيكون من الحكمة للمشترين عدم التخلي عن عمليات الفحص هذه قبل الشراء التي يمكن أن تساعد في توفير معلومات أساسية عن حالة المنزل.

وقالت دو إنه بدون فحص المنزل، قد تواجه بعض المفاجآت باهظة الثمن في وقت لاحق مثل الأضرار غير المتوقعة بالمنزل التي يمكن أن تؤدي إلى الندم. إذ وجد استطلاع منفصل أجرته شركة التأمين Hippo مؤخراً أن معظم مالكي المنازل - 77% - اضطروا إلى دفع تكاليف إصلاح غير متوقعة خلال السنة الأولى من امتلاك منزل.

2. اطلب تنازلات البائع

امتياز البائع هو مساهمة يوافق البائع على تقديمها للمساعدة في إغلاق عملية البيع.

وقالت دو، إنه يجب عليك الإصرار عليه، والذي يمكن أن يشمل مساعدة البائع في تحمل التكاليف أو المساهمة في تكاليف الإصلاحات الإضافية التي يجب إجراؤها في المنزل.

3. ابحث عن وكيل عقارات في منطقتك

وأرجعت دو، الكثير من نجاح شراء منزل، إلى الاعتماد على المحترف العقاري الذي توظفه، مما يعني أنك تريد أن تكون أكثر حرصاً في اختيارك.

ونصحت بضرورة إحاطة نفسك بالخبراء الذين يهتمون بأهدافك وأحلامك وأيضاً على دراية بالمنطقة المحلية.