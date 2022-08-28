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أول مزاد لدار سوثبيز في سنغافورة منذ 15 عاماً يتجاوز التوقعات

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لوحة والتر سبيز
ثروات

أول مزاد لدار سوثبيز في سنغافورة منذ 15 عاماً يتجاوز التوقعات

تنامي الطلب على الأصول الحقيقية ساهم في ارتفاع أسعار الأعمال الفنية عن التوقعات

دبي - العربية.نت

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باعت دار مزادات سوثبيز Sotheby’s أعمالاً فنية بقيمة تقارب 24.5 مليون دولار سنغافوري (17.5 مليون دولار) في أول مزاد لها في سنغافورة منذ 15 عاماً، متجاوزة تقدير ما قبل البيع عند 18 مليون دولار سنغافوري.

وقالت دار المزادات في بيان بعد الإجراءات، إن ما يقرب من نصف الأعمال في المزاد حققت أسعاراً أعلى من تقديراتها المرتفعة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بيعت لوحة Tierfabel (Animal Fable) من والتر سبيز، بما يزيد قليلاً عن 4 ملايين دولار سنغافوري، في حين أن مجموعة ويليام جيرارد، Hofker بلغت قيمتها حوالي 2.3 مليون دولار سنغافوري وتقريباً ضعف تقديرها الأولي.

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ويمثل نجاح المزاد علامة فارقة مهمة في وضع سنغافورة كمركز فني رئيسي في آسيا وسط قاعدة جامعي متنامية. أصبحت سنغافورة ملاذاً آمناً لبعض أغنى أغنياء المنطقة في السنوات الأخيرة مع خسارة منافستها هونغ كونغ جاذبيتها بسبب قبضة الصين المتزايدة على المستعمرة البريطانية السابقة.

وفي العام الماضي، كان هواة التحف السنغافوريون نشيطين بشكل خاص على مستوى العالم عبر فئات بما في ذلك الفن الآسيوي الحديث والساعات، وفقاً لـ Sotheby’s.

وتعززت مبيعات الأعمال الفنية هذا العام حيث تحول المستثمرون إلى الأصول المادية وسط المشاكل الاقتصادية العالمية. وبلغ إجمالي سلسلة مبيعات سوثبيز الفصلية الأخيرة في هونغ كونغ 496 مليون دولار، وهو ثاني أعلى مبيعات في تاريخ الشركة في آسيا.

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