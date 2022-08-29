شل تحذر من استمرار أزمة الطاقة الأوروبية لأكثر من شتاء واحد

حذرت شركة النفط الأوروبية العملاقة شل بي إل سي من أن أوروبا قد تضطر إلى الاستعداد لسلسلة من مواسم الشتاء بفواتير الطاقة الباهظة وتقنين استهلاك الكهرباء مع تقليص روسيا لإمدادات الغاز.

وطالب الرئيس التنفيذي للشركة بن فان بيردن، بضرورة مواجهة الواقع، وقال "أعتقد أن انتهاء الأزمة مجرد خيال يجب أن نضعه جانباً".

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وتواجه أوروبا أزمة طاقة حيث تكبح روسيا تدفقات الغاز بعد غزوها لأوكرانيا. وأدى ذلك إلى زيادة الأسعار بمقدار 6 أضعاف مقارنة بالعام الماضي. بينما تمتلئ مخازن الغاز الألمانية بشكل أسرع من المتوقع، تخاطر البلاد بعدم القدرة على الاستمرار في الشتاء إذا أوقفت موسكو التدفقات إلى أكبر اقتصاد في المنطقة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يخطط لاتخاذ خطوات عاجلة لخفض أسعار الطاقة المرتفعة التي تكشف عن قيود التصميم الحالي لسوق الكهرباء. وقد خصصت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة بالفعل حوالي 280 مليار يورو (278 مليار دولار) في حزم الإغاثة.

في الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة شل إن أسواق الطاقة من المرجح أن تظل ضيقة، مع تقييد الإمدادات وتقلب الأسعار "ليس فقط في الفترة المتبقية من هذا العام ولكن حتى العام المقبل".