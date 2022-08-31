صندوق "هدف" للعربية: 2.3 مليار ريال تكلفة برامج دعم توظيف المواطنين في النصف الأول

قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، إن هناك مجموعة من العوامل التي ساعدت في عمل صندوق "هدف" أبرزها التكامل الاستراتيجي مع الشركات المشاركة في منظومة الموارد البشرية.

وأضاف الجعويني، في مقابلة مع "العربية" أن قرارات التوطين التي تصدرها وزارة الموارد البشرية تساهم في خلق فرص وظيفية لأبناء وبنات المملكة في القطاع الخاص.

مادة اعلانية

وأشار أيضا إلى شراكات استراتيجية عمل عليها صندوق "هدف" مع القطاعات الإشرافية مثل قطاع الاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والترفيه.

وأفاد الجعويني، بأن القطاع الخاص له دور كبير في توفير الفرص الوظيفية.

وتابع: "عملنا على إعادة تصميم برامج الصندوق.. اليوم لدينا 8 برامج رئيسية تحاكي احتياج المستفيدين سواء القطاع الخاص أو الباحثين عن عمل".

وأوضح أنه يأتي رأس هذه البرامج برنامج دعم التوظيف الذي يقدم دعما مباشرا لمنشآت القطاع الخاص مقابل توظيف السعوديين بنسبة تصل إلى 30% -50% من الراتب وبحد أقصى 3 آلاف ريال، ويستمر الدعم لمدة سنتين.

وكشف عن برامج للتدريب وأخرى للتمكين التي تستهدف العاملات السعوديات مثل برامج قرة.

وقال الجعويني، إن الصندوق صرف خلال النصف الأول من العام نحو 2.3 مليار ريال على هذه البرامج، بزيادة نسبتها 20% عن الفترة المماثلة من عام 2021.

وأضاف أن الصندوق وضع 3 أهداف رئيسية لقياس النجاح، الهدف الأول يتضمن دعم الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، أما الهدف الثاني يتمثل في رفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب، فيما يأتي الهدف الثالث لتمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات أكثر من غير في سوق العمل.