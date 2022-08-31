10 أمور تجنبها أثناء مقابلة العمل.. ستبعدك عن حسم السباق للوظيفة

تعد مقابلة العمل هي أهم جزء في عملية التوظيف، لأنها إما تؤهلك للفوز أو تؤخرك في السباق على الوظيفة.

ووفقاً لمسح جديد أجرته شركة Paychex، هناك العديد من السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى إخراج شخص ما من الترشح للحصول على وظيفة. إذ وجد الاستطلاع، الذي اشتمل على بيانات من أكثر من 200 مدير توظيف، أن أكثر ما يزعجهم في المقابلات وبنسبة 62% كان "عدم الاستعداد للمقابلة".

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وقالت مدربة الموارد البشرية في Paychex، راشيل سويني: "الافتقار إلى الاستعداد والوصول متأخراً هما العاملان الأكثر ضرراً لفرصة مقدم الطلب في الحصول على وظيفة". "قم ببحثك قبل المقابلة. تعرف على بعض الأفكار حول الشركة التي تجري مقابلة معها وقم بإعداد الأسئلة مسبقاً لطرحها على مدير التوظيف".

واستناداً إلى الاستبيان، هذه هي أهم 10 أمور مزعجة لمديري التوظيف:

عدم التحضير للمقابلة (62%).

الوصول متأخراً إلى المقابلة (61%)

مهارات الاستماع الضعيفة (56%).

التحدث بشكل سلبي عن صاحب العمل السابق أو زملاء العمل (42%)

لغة غير لائقة (38%)

المفاخرة (36%)

الثقة الزائدة (33%)

عدم طرح الأسئلة (33%)

التنزه (30%)

ضعف التواصل البصري (25%)

وعلى الرغم من أن الثقة الزائدة في القائمة منخفضة في الترتيب، إلا أن سويني قالت إنها لا تزال تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لبعض مديري التوظيف. وتنصح المرشحين باغتنام الفرصة ليكونوا صادقين بدلاً من ذلك، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت: "بدلاً من إخبار مديري التوظيف بما تريد القيام به، أظهر لهم إنجازاتك من خلال تقديم أمثلة. أيضاً، احتضن سؤال "الضعف". هذه فرصة لإظهار نفسك الأصيل".

واقترحت سويني أيضاً أن يأخذ الباحثين عن عمل الوقت الكافي للعمل على التواصل البصري الجيد.

"يعتبر الاتصال البصري جزءاً مهماً من عملية الاتصال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمقابلة. وتقترح أن الاتصال بالعين قبل التحدث، وإمساك نظرك لمدة 4 إلى 5 ثوانٍ في كل مرة، واستخدام الإيماءات هي بعض النصائح التي يمكن للأشخاص الذين تمت مقابلتهم استخدامها للتأكد من أنهم لا يفتقرون إلى التواصل البصري عندما يكون الأمر أكثر أهمية.

كما نصحت بضرورة التدريب المسبق، عبر استخدم موقع أو برنامج للتمرن على إجابات المقابلة. مع ضرورة التركيز على عملية التواصل البصري والإيماءات ونبرة الصوت وسرعة التحدث.

هناك أيضاً بعض الخصائص المتعلقة بمقدمي الطلبات والتي يعتبرها مديرو التوظيف "مهمة جداً"، وفقاً للمسح. إذ يهتم 90% من مديري التوظيف بمجموعة مهارات مقدم الطلب. فيما كان التوافق مع الفريق يمثل (79%) والشخصية (70%) والمظهر المهني (52%) وهي أيضاً خصائص مرغوبة.

وقال فريق الموارد البشرية في Paychex في التقرير: "تأتي هذه المعلومات وسط تحول مجتمعي نحو تعريف أكثر شمولاً لما يعنيه أن تبدو محترفاً". علاوة على ذلك، أثر العمل عن بعد بشكل كبير على مفهومنا للمظهر الاحترافي. مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعملون خارج مساحات معيشتهم الخاصة، إذ أصبح الأسلوب غير الرسمي مقبولاً في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم".