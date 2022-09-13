ميزات غير مسبوقة بنظام iOS 16 .. نصائح هامة قبل التشغيل

أصدرت أبل، أمس الاثنين، نظام التشغيل iOS 16 المنتظر رسمياً، والذي يحتوي على بعض المميزات الجديدة لأجهزة آيفون، لكن هناك بعض النصائح المهمة التي ينبغي اتباعها قبل تنزيله.

وقررت أبل حرمان بعض الطرازات من الهواتف، والتي تعتبرها هواتف قديمة، وكشفت أن نظام التشغيل الجديد سيكون متاحا للتنزيل الآن لمالكي "آيفون 8" وما بعده من الإصدارات.

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يوفر نظام التشغيل الجديد ميزات تخصيص جديدة تمامًا وذكاء أعمق وطرقًا أكثر سلاسة للتواصل والمشاركة.

ويجب اتباع نصائح مهمة قبل تنزيل نظام تشغيل iOS 16، منها التأكد من أن الهاتف يتضمن مساحة كافية، ليس أقل من 15 غيغا سواء كان ذلك في هواتف الآيفون أو أجهزة الآيباد.

كما يجب التأكد من أن الجهاز الذكي مشحون بأكثر من 50%، ويُنصح بأخذ نسخة احتياطية من بيانات الهاتف.

ويوفر نظام iOS 16 ميزات تخصيص جديدة، وبالتالي يعزز تجربة استخدام آيفون، كما يحسن نظام التشغيل من عمل الأجهزة بميزات تخصيص جديدة تمامًا وذكاء أعمق وطرق أكثر سلاسة للتواصل والمشاركة.

كما يوفر الأدوات المصغرة على شاشة القفل، حيث يمكنك اختيار عرض مجموعة من الأدوات كجزء من شاشة القفل لإلقاء نظرة خاطفة على معلومات مثل الطقس والوقت والتاريخ ومستويات البطارية.

وسيعمل البحث الذكي على تحسين نتائجك، عن طريق تصحيح الأخطاء الإملائية واستخدام المرادفات لمصطلحات البحث الخاصة بك.

وسيمكنك تعديل رسالة أرسلتها للتو أو إلغاء إرسالها، كما يمكنك وضع علامة غير مقروءة على رسالة إذا لم تستطع الرد عليها في الوقت الحالي وترغب في العودة إليها لاحقًا.

كما يشمل نظام التشغيل الجديد على مكتبة الصور المشتركة على iCloud، إذ ستصدر في وقت لاحق من هذا العام، وتمكنك من مشاركة مكتبة صور مع عائلتك ومع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين، وكل شخص منهم لديه أذونات متساوية لإضافة الصور وتحريرها وحذفها في المكتبة المشتركة.

اللياقة البدنية

يضيف iOS 16 تطبيقًا للياقة البدنية لجميع المستخدمين الذين يستخدمون مستشعرات الحركة المدمجة في الهاتف لتوفير تقدير للسعرات الحرارية المحروقة بناءً على الخطوات والمسافة المقطوعة واستخدام تطبيقات اللياقة البدنية التابعة لجهات خارجية، حتى إذا لم يكن لديك Apple Watch. وتتيح لك ميزة الأدوية الجديدة في تطبيق Health تتبع ما يجب أن تتناوله ومتى.

ترجمة الكاميرا

يضيف النظام الجديدة ميزة ترجمة الكاميرا والتي قد تكون مناسبة للعطلات في المناطق الأجنبية، وهذا يسمح لك بترجمة النص من حولك باستخدام الكاميرا في تطبيق الترجمة. ما عليك سوى تثبيت الكاميرا على الكلمات التي تريد ترجمتها، وإيقاف العرض مؤقتًا، وستُضاف الترجمة على النص في صورة ثابتة.

ميزة وضع القفل

لن يكون هذا متاحًا للجميع لكن أبل تقول إن ميزة Lockdown الجديدة "توفر حماية قصوى لعدد صغير جدًا من المستخدمين الذين يواجهون تهديدات خطيرة وموجهة لأمنهم الرقمي".

قطع الاتصال

عندما تكون يداك ممتلئتين، يمكن أن يكون إنهاء المكالمة أمرًا صعبًا مع صعوبة العثور على الهاتف في جيبك. الآن يمكنك فقط أن تطلب ذلك من Siri بإرسال الأمر "يا Siri، أغلق المكالمة". لكن احذر إذا كنت تحاول أن تكون متحفظًا، إذ بإمكان المتصل سماع أنك تطلب من Siri إنهاء المكالمة.