تطور لافت.. تسلا قد تصبح "أكثر ذكاءً" من البشر بعد بضع سنوات

كشفت دراسة أن سيارة تسلا ستكون "أكثر ذكاءً" من البشر بحلول العام 2033، لأن الرقائق الدقيقة المستخدمة فيها باتت اليوم تمتلك 36٪ من قدرة الدماغ البشري، أو قوة معالجة البيانات، فيما وتيرة التطور في تسارع.

يمكن للرقاقة الدقيقة D1 حالياً معالجة 362 تريليون عملية في الثانية، في حين أن دماغ الشخص قادر على إجراء كوادريليون عملية في الثانية (أي رقم واحد يليه 15 صفراً)، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Vanarama المتخصصة في تجارة السيارات.

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قامت الشركة بتنبؤاتها من خلال تحليل رقائق تسلا السابقة والحالية، لتجد أن قدرتها تتزايد بمعدل مذهل يبلغ 486٪ سنويًا.

من المقرر أن تطلق شركة الملياردير إيلون ماسك شريحة D1 الجديدة، وهي جزء من منصة الكمبيوتر العملاق Dojo، هذا العام، وستكون جزءًا رئيسيًا من نظام القيادة الذاتية أو السائق الآلي للشركة مع استمرارها في التطوير، وفقًا لـ Vanarama.

وبينما تمضي في الاطلاع على الرسم أعلاه، ستكون شريحة D1 قد أكملت 7.6 كوادريليون عملية، وفقاً للدراسة.

يحتوي دماغ الإنسان، الذي يتضاعف حجمه ثلاث مرات خلال السنة الأولى للطفل ويصل إلى مرحلة النضج الكامل بحلول سن 25 عامًا، على حوالي 100 مليار خلية عصبية.

قال الباحثون منذ فترة طويلة، إنه سيأتي وقت يتجاوز فيه الذكاء الاصطناعي القدرات الفكرية للبشر، على الرغم من وجود اختلاف واسع في الآراء حول موعد حدوث ذلك.

تقول Vanarama في دراستها: "لن يكون من الجنون الاعتقاد بأن التكنولوجيا ستصبح أكثر ذكاءً من البشر.. الرقائق الدقيقة قادرة حاليًا على العمل بالطريقة التي تعمل بها المشابك الدماغية، مع قيام الباحثين بتطوير رقائق مستوحاة من طريقة عمل الدماغ".

نفذت الشريحة السابقة، المعروفة باسم Hardware 3، نحو 144 تريليون عملية في الثانية في العام 2019. قبل ذلك، كان بإمكان Hardware 2 التعامل مع 72 تريليون عملية في الثانية. فيما تعد رقاقة D1 الدقيقة أقوى 30 مرة من شريحة Nvidia التي تم استخدامها منذ ست سنوات فقط.

وبالنظر إلى معدل النمو هذا، توضح Vanarama أن تسلا ستستغرق 17 عامًا فقط، للوصول إلى مستوى دماغ بشري ناضج، أي أسرع بثماني سنوات من البشر (25 عامًا لنضج الدماغ البشري).

تأتي هذه الدراسة مع استمرار ماسك في الترويج لفوائد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، حيث قال يوم الاثنين عبر تويتر: "لن يمر وقت طويل قبل أن ننظر إلى سيارات البنزين بالطريقة نفسها التي ننظر بها اليوم إلى المحركات البخارية. ستكون القيمة المتبقية لسيارات البنزين المشتراة اليوم أقل بكثير مما يعتقده الناس".