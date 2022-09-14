كم يحتاج الموظف من راتبه السنوي حتى يشتري "آيفون 14"؟

خطف هاتف "آيفون 14"، الذي كشفت عنه شركة أبل مؤخراً، الأضواء على مستوى العالم، وسرعان ما تحول إلى حديث المولعين بالهواتف الذكية، وانشغلت به وسائل الإعلام أيضاً، فيما نشر موقع عالمي متخصص بالأخبار التقنية وملاحقة أحدث منتجات "أبل"، جدولاً يُبين فيه كم يحتاج الموظف في كل بلد من راتبه السنوي، بالمتوسط، من أجل أن يشتري هاتف "آيفون 14" الجديد.

وكانت "أبل" كشفت الأسبوع الماضي عن "آيفون 14" الذي يمكنه الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تقنية الكشف عن حوادث السيارات.

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وقدمت الشركة لجمهورها الهاتف الجديد بحجمين، هما "آيفون 14 العادي"، و"آيفون 14 بلس".

والهواتف الجديدة قادرة على إرسال مكالمة طوارئ للمساعدة عبر الأقمار الاصطناعية في حال عدم وجود شبكات اتصالات أو "واي فاي"، حيث سيعرض الهاتف مكان مرور الأقمار الاصطناعية في سماء المنطقة ويوضح كيفية توجيه الجهاز إليها بشكل صحيح.

وأعلنت الشركة المنتجة أن سعر هاتف "آيفون 14" العادي، يبدأ من 799 دولاراً، أما "آيفون 14 برو" فيبدأ سعره من 999 دولاراً.

ونشر موقع "ريديت" المتخصص بأخبار التكنولوجيا رسماً بيانياً اطلعت عليه "العربية.نت"، يوضح كم يحتاج الشخص في كل بلد أن يُنفق من راتبه السنوي في المتوسط حتى يتمكن من شراء هاتف "آيفون 14" الجديد، وهو ما يعني أنه إلى أي درجة يُعتبر هذا الهاتف مرتفع الثمن أو في متناول اليد، وحجم التباين في ذلك من دولة إلى أخرى.

واعتمد الموقع على السعر المعلن للهاتف الجديد، ومقارنته بمتوسط الرواتب التي يتقاضاها الموظفون في كل بلد سنوياً، ومن ثم قام باحتساب كم ينبغي على الموظف العادي أن يقتطع من راتبه السنوي حتى يؤمن ثمن جهاز "آيفون 14" الجديد.

وخلص الرسم البياني إلى أن المكان الأصعب للحصول على "آيفون" الجديد والأغلى على مستوى العالم مقارنة بالرواتب هو نيجيريا، حيث إن ثمن هاتف الجديد يبلغ 69% من راتب الموظف لمدة عام كامل، تليها كينيا التي يحتاجُ فيها الموظف إلى تخصيص 63% من راتبه لمدة سنة كاملة حتى يشتري الهاتف الجديد، ثم بنغلاديش ويحتاج فيها الموظف إلى 59% من دخله السنوي حتى يشتري "آيفون 14".

أما الدولة الأفضل على مستوى العالم من حيث قدرة الموظف على شراء الهاتف الجديد فهي لوكسمبورغ التي تبدو فيها رواتب الموظفين مرتفعة، حيث يحتاج الموظف إلى 1.61% فقط من راتبه السنوي حتى يشتري هذا الهاتف، ثم سويسرا التي يحتاج فيها الموظف إلى 1.67% من راتبه فقط، ومن ثم الولايات المتحدة التي يُنفق الموظف فيها 1.84% من راتبه من أجل الحصول على "آيفون 14" الجديد.

وعلى المستوى الوطن العربي، فإن مصر هي الأصعب عربياً، حيث يحتاج الموظف فيها إلى تخصيص 50% من راتبه السنوي لتأمين ثمن الهاتف، تليها تونس مباشرة ويحتاج فيها الشخص إلى 48.57% من الراتب السنوي، ثم المغرب التي يحتاج الموظف فيها 47.57% من راتبه السنوي حتى يحصل على الهاتف.

وتظهر دول الخليج العربي من بين الدول التي يتمتع مواطنوها بقدرة عالية على شراء هاتف "آيفون 14"، حيث يحتاج الموظف في قطر إلى 2.75% فقط من راتبه، وفي الإمارات يحتاج إلى 3% فقط من راتبه، وكذلك الكويت يحتاج الموظف فيها 3.71% من الراتب السنوي حتى يشتري هذا الهاتف، وبذلك يُصبح حصول المواطن في دول الخليج على هاتف "آيفون 14" الجديد أسهل بكثير من أغلب دول أوروبا وكثير من دول العالم الغنية الأخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان.