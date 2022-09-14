مليارديرات أميركا يخسرون 93 مليار دولار خلال 24 ساعة

تلقى أثرياء الولايات المتحدة ضربة كبيرة عقب تقرير التضخم الذي صدر الثلاثاء، وتسبب بزلزال كبير في الأسواق، بعد أن أظهرت بيانات مفاجئة وغير متوقعة دفعت إلى ترجيح فرضية أن يلجأ الفيدرالي الأميركي مجدداً إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

ومنيت أسواق الأسهم الأميركية في "وول ستريت" أمس الثلاثاء، بأسوأ خسائر تتكبدها في يوم واحد منذ أكثر من عامين، حيث لم تشهد هزة بهذا الحجم ولا هبوطاً بهذه المستويات منذ يونيو 2020، وهو ما أدى إلى أن يتكبد أثرى الأثرياء في الولايات المتحدة خسائر بالمليارات وتتراجع ثرواتهم بشكل كبير متأثرين بخسائر الأسواق.

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وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فقد تراجعت ثروات أغنى المليارديرات الأميركيين خلال يوم واحد بمقدار 93 مليار دولار، وهي تاسع أسوأ خسارة يومية على الإطلاق.

وتراجعت ثروة جيف بيزوس بمقدار 9.8 مليار دولار، وهي أكبر ثروة من بين تلك التي تم تتبعها من قبل مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

كما انخفض صافي ثروة إيلون ماسك بمقدار 8.4 مليار دولار.

وتراجعت ثروات مارك زوكربيرغ ولاري بيدج وسيرجي برين وستيف بالمر بأكثر من 4 مليارات دولار لكل منهم، بينما خسر وارن بافيت 3.4 مليار دولار، وتكبد بيل غيتس خسائر بنحو 2.8 مليار دولار.

وقالت "بلومبرغ" إن الخسائر الكبيرة للمليارديرات تعكس عمليات البيع الواسعة في سوق الأسهم الأميركية، حيث يراهن المستثمرون على أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أعلى من المتوقع ستؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.

وانخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 4.4%، وهو أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020، في حين تراجع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 5.5%، وهو أكبر انخفاض له منذ انخفاضه بأكثر من 12% في مارس 2020.

وذكرت "بلومبرغ"، أنه في الشهر الماضي فقط خسرت نفس المجموعة من المليارديرات الأميركيين 78 مليار دولار في يوم واحد بعد خطاب استمر 8 دقائق لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وبشكل عام تراجعت ثروة أغنى 500 شخص في العالم بنحو 1.2 تريليون دولار عما كانت عليه في بداية العام الحالي.

وفقد مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" التي تملك شبكة "فيسبوك" 68.3 مليار دولار، أي ما يشكل حوالي 54% من ثروته خلال العام الجاري وحده.