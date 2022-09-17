ملياردير هندي يطيح بجيف بيزوس.. ويصبح ثاني أغنياء العالم

بثروة تبلغ 147 مليار دولار حقق الملياردير الهندي غوتام أداني اختراقاً كبيراً في عالم المليارديرات ليحتل المركز الثاني كأكثر المليارديرات ثراءً عالمياً، متجاوزاً جيف بيزوس مؤسس أمازون، وقطب الموضة الفرنسي برنارد آرنولت أغنى رجل في أوروبا، وبيل غيتس ووران بافيت وغيرهما من المليارديرات الأكثر شهرة عالمياً، وفقاً لقائمة بلومبيرغ للمليارديرات.

وجاء احتلال غوتام أداني البالغ من العمر 60 عاماً، المركز الثاني عالمياً بعد تحقيق مكاسب بلغت 70.3 مليار دولار في 2022، ليعزز قطب البنية التحتية الهندي من ثروته ويصبح الأكثر ثروة في آسيا بعد إزاحة مواطنه الأكثر شهرة الملياردير موكيش أمباني، فيما لا يزال الفارق كبيراً بين أداني وبين الأميركي إيلون ماسك مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس البالغة ثروته 264 مليار دولار يحتل بها المركز الأول في قائمة المليارديرات عالمياً.

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تأتي ثروة أداني من أداء مجموعة أداني، أكبر مشغل للموانئ في الهند، وأكبر منتج وتاجر للفحم الحراري في الهند.

ويتبعها عدة شركات منها نحو 7 شركات مدرجة، بينها أداني للطاقة وأداني للغاز، وشركة Adani Enterprises ، الشركة التجارية المدرجة للمجموعة المحققة إيرادات بلغت 5.3 مليار دولار في العام المنتهي في 31 مارس 2021.

وتتنوع أعمال مجموعة أداني بين عدة مجالات منها لوجستيات النقل ومرافق الطاقة، وتطوير البنية التحتية على نطاق واسع في الهند مع ممارسات التشغيل والصيانة.

وتمتلك المجموعة، ميناء موندرا أكبر ميناء في الهند، وحصة 74% في مطار مومباي الدولي، واستحوذت على عملاقة الخرسانة السويسرية "هولكيم" في الهند، مقابل 10.5 مليار دولار، وفازت مجموعته مؤخراً بمناقصة لتشغيل ميناء حيفا حتى عام 2054 بالتعاون مع شركة "غادوت" الإسرائيلية، وبحصة لمجموعته تبلغ 70% مقابل 1.8 مليار دولار، لذلك اعتبروه مالك الميناء. كما بدأ ينشط في الحقل الإعلامي، واستحوذ على 29% من محطة NDTV التلفزيونية الخاصة في الهند.

ويقع المقر الرئيسي لمجموعة عدني المصنفة بين أكبر 3 تكتلات صناعية في الهند، بمدينة أحمد آباد، في ولاية غوجارات الهندية.

وتتمثل فلسفة غوتام أداني، في غرس "النمو مع الخير" من خلال رؤيته لبناء الدولة وتحويل الساحل الهندي من خلال بناء سلسلة من الموانئ والمراكز اللوجستية، وبالتالي خلق عشرات الآلاف من فرص العمل.

ويشار إلى أن أداني، زاد أيضا من تبرعاته الخيرية في يونيو 2022 بمناسبة عيد ميلاده الستين، إذ تعهد بالتبرع بمبلغ 7.7 مليار دولار لمجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية.