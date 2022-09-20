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البنك المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة لتسهيل عملية الاستيراد

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خاص

البنك المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة لتسهيل عملية الاستيراد

سيسمح للشركات بفتح اعتمادات مستندية بالجنيه المصري

دبي - العربية.نت

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أصدر البنك المركزي المصري، عدة قرارات لتسهيل العملية الاستيرادية، تتضمن قبول الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية.

وقالت مراسلة "العربية" من القاهرة، فهيمة زايد، إن هناك تعليمات وصلت لـ "العربية" أن البنك المركزي سيسمح للشركات بفتح اعتمادات مستندية بالجنيه المصري في حال طلب المورد الأجنبي سداد مستحقاته بالجنيه المصري والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

وأوضحت أن التعليمات التي صدرت تهدف إلى تيسير الإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ المصرية، مشيره إلى أن التعليمات تتضمن إمكانية قبول حصيلة الصادرات من الدول المجاورة والتي تسدد قيمتها نقداً وليس عبر تحويلات بنكية... لكن سيتم وضع ضوابط لها لعد المبالغة.

وتابعت، أن المركزي المصري حريص بشكل كبير على عدم تنشيط السوق السوداء في مصر، حيث أتاح تنفيذ العلميات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل إذا سدد القيمة كاملة قبل يوم أمس 19 سبتمبر.

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