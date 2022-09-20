"بلومبرغ": صندوق الاستثمارات العامة يخطط لتوسيع فريقه في أميركا

تخطط الشركة الأميركية التابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي، البالغ حجمه 620 مليار دولار، لتوظيف فريق من حوالي 50 موظفاً لمكتبها في نيويورك، مع الاتجاه لتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة.

وتبحث USSA International، وهي وحدة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، جذب كوادر في بعض الأدوار والتي تشمل أبحاث الاستثمار والقانون والامتثال، إضافة إلى رئيس الموظفين، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت"، فيما ستشكل أيضاً فريقاً لتداول الأسهم في مرحلة لاحقة.

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ويدير الصندوق محفظة من الأسهم الأميركية تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار، بما في ذلك حصص في شركات مثل "بلاك روك"، و"جي بي مورغان"، و"أوبر تكنولوجيز".

وفي وقت سابق من هذا العام، استثمر الصندوق أكثر من 7 مليارات دولار إضافية في الأسهم الأميركية رغم تعرض الأسواق لضربة من مخاوف الركود.

تدفق السيولة

وتعكس فورة الشراء الأخيرة لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة صدى استراتيجية الصندوق في أوائل عام 2020 عندما أنفق المليارات في اقتناص حصص في شركات تضررت تقييماتها مع ظهور جائحة فيروس كورونا.

وقال محافظ الصندوق، ياسر الرميان، في وقت سابق، إن المملكة أضاعت فرصة شراء أسهم رخيصة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

مقر الرياض

وعلى الرغم من وجود فريق أميركي، فإن الموظفين في المقر الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة في الرياض سيواصلون تحمل المسؤولية عن جميع قراراته الاستثمارية، على حد قول المصادر. وذكروا أن الصندوق لا يخطط للتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتداول الأسهم الأميركية مباشرة أو من خلال وحدة نيويورك، حيث سيواصل استخدام الوسطاء لتنفيذ التداولات.

كما أوضحت مصادر "بلومبرغ"، أن الفريق في نيويورك سيساعد بدلاً من ذلك في الإشراف على التداولات وسد الفارق الزمني بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

ومنذ أن تحول صندوق الاستثمارات العامة من شركة قابضة محلية إلى مستثمر عالمي في عام 2016، بدأ في اقتناص الأصول دولياً وافتتاح مكاتب في نيويورك ولندن وهونغ كونغ.

كما تقدم بطلب للحصول على رخصة مستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل في الصين.