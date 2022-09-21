نفاد تذاكر رحلات الطيران المغادرة روسيا بعد إعلان بوتين التعبئة

ارتفعت تكلفة الرحلات الجوية المغادرة من موسكو بشكل كبير، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "تعبئة عسكرية جزئية" في خطاب متلفز اليوم الأربعاء.

كانت الأسعار ترتفع بشكل مطرد حتى قبل تصريحات بوتين، ووصلت إلى مستوى يعادل 9 أضعاف ما كانت عليه عادة في بعض الحالات بعد خطابه، وفقاً للأسعار التي تتبعها غوغل.

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أعلن بوتين في خطابه أنه سيُطلب من 300 ألف جندي احتياطي الخدمة فيما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة"، مما أثار مخاوف من احتمال عدم السماح للرجال في سن القتال بمغادرة روسيا.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، إنه سيتم استدعاء أولئك الذين لديهم خبرة كجنود محترفين فقط، وإنه لن تكون هناك حاجة إلى الطلاب والأشخاص الذين خدموا بالفعل كمجندين.

وفرض عدد كبير من الدول حظراً على الطائرات التي تهبط مباشرة من روسيا، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم أوروبا. لكن هناك دول ما زالت تحتفظ بصلات مع روسيا من شأنها أن تسمح للناس بالسفر عبرها، والرحلات الجوية إلى تلك الدول تباع سريعاً.

إذ نفدت الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى مدينة إسطنبول التركية ويريفان في أرمينيا اليوم الأربعاء، وفقاً لبيانات شركة Aviasales، التي أوردتها "رويترز".

ولم تكن الأسعار متاحة للرحلات الجوية إلى أرمينيا اليوم الأربعاء حتى وقت كتابة هذا التقرير، لكن تكلفة رحلة الطيران على الدرجة الاقتصادية إلى العاصمة يريفان ليوم الخميس تبلغ 1117 جنيهاً إسترلينياً (1267 دولاراً أميركياً). فيما تتراوح تكلفة الرحلة عادةً بين 120 و185 جنيهاً إسترلينياً، مما يجعل السعر أغلى بحوالي 9 مرات من التكلفة العادية، وفقاً لبيانات غوغل.

وتتكلف الرحلات إلى إسطنبول عادةً ما بين 240 جنيهاً إسترلينياً و320 جنيهاً إسترلينياً، لكن أرخص رحلة الآن مدتها 13 ساعة و35 دقيقة مقابل 1008 جنيهات إسترلينية على متن الخطوط الجوية الأذربيجانية. والأغلى بسعر 7904 جنيهات إسترلينية على طيران الإمارات إلى دبي.

لا توجد رحلات إلى بلغراد اليوم الأربعاء أو غداً الخميس، لكن أرخص رحلة إلى العاصمة الصربية ليوم الجمعة بسعر 2529 جنيهاً إسترلينياً. فيما تتراوح تكلفة الرحلة نفسها عادةً بين 730 جنيهاً إسترلينياً و1700 جنيه إسترليني.

وعادةً ما تتكلف الرحلة إلى تل أبيب في إسرائيل، من موسكو، ما بين 350 و570 جنيهاً إسترلينياً، لكن أرخص رحلة اليوم الأربعاء يبلغ سعرها 1398 جنيهاً إسترلينياً في وقت كتابة هذا التقرير.

كان هناك أيضاً ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يبحثون عبر Aviasales، وهو أشهر موقع لحجز الرحلات الجوية في روسيا، بعد إعلان بوتين، وفقاً لمعلومات غوغل تريندز.