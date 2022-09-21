كيف تتفاعل السوق السعودية مع قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة؟

قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن إعلان روسيا التعبئة العامة جزئياً أعطى إشارات إلى تصعيد الأزمة الروسية الأوكرانية وسط أخبار باحتمال منع الروس من مغادرة البلاد وهو ما سيعطي مؤشرات قوية على استمرار التصعيد.

وأضاف حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 2 إلى 3% وارتفع الدولار، وسط ترقب لقرار الفيدرالي، وإذا رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس فربما تستريح الأسواق قليلا لأن هذه النسبة متوقعة قبل شهرين ووضعتها الأسواق في الحسبان.

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وأوضح الرقيب، أن الخوف من رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس وهو ما سيؤثر على الأسواق بشكل كبير جدا، والسوق السعودية لن تكون بعيدة عن هذه التراجعات.

وقال حسين الرقيب، إن الأزمة الحالية في الأسواق تراكمية، تتمثل ارتفاع في أسعار الفائدة وارتفاع الدولار وهو ما يؤثر على فاتورة النفط في الدول التي تتعامل بغير الدولار ويؤثر على مستوى التضخم المتوقع استمرار زيادته مع استمرار الدولار بهذه المستويات، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، مضيفاً، أن الفيدرالي لو أقر رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس فربما يتراجع الدولار غداً وهو أمر جيد للأسواق الأميركية والعالمية.

وعن أداء السوق السعودية، قال مدير مركز زاد للاستشارات، إنه من بداية سبتمبر حتى الآن عاد معامل الارتباط بين النفط والسوق السعودية إلى قوته وبالتالي تراجع النفط أو ارتفاعه يؤثر بشكل واضح على أداء السوق، لكن اليوم السوق يترقب قرار الفيدرالي وشهد تراجعا في الأداء وأحجام التداول ليست كبيرة، فيما يكون السوق مغلق بمناسبة اليوم الوطني، ويتوقع عودته مرة أخرى إلى الارتفاع إذ رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس وبالتالي يعود إلى الارتفاع يوم الأحد وسيشهد ارتفاعاً جيداً في مستويات السيولة لا سيما أن أداء الشركات السعودية جيد والمؤشرات الاقتصادية قوية.