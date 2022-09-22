روسيا.. إحباط هجوم إرهابي على منشأة للطاقة تربطها مع تركيا وأوروبا

قالت أجهزة الأمن الروسية إنها أحبطت هجوماً إرهابياً مخططاً على البنية التحتية للطاقة التي تمد تركيا وأوروبا، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات إلى المنطقة.

وأفاد بيان اليوم الخميس أن جهاز الأمن الفيدرالي – إنترفاكس- "منع محاولة الأجهزة الخاصة الأوكرانية لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي في منشأة مجمع النفط والغاز الذي يمد تركيا وأوروبا بالطاقة. وتم اعتقال مواطن روسي، ادعت دائرة الأمن في الدولة أنه تم تجنيده من قبل الخدمة الخاصة الأوكرانية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ولم تقدم إنترفاكس أي تفاصيل حول البنية التحتية المستهدفة. الطريق الوحيد الذي يمد الغاز الروسي إلى كل من تركيا وأوروبا هو ترك ستريم، خط الأنابيب عبر البحر الأسود. وعند وصوله إلى اليابسة في تركيا، ينقل الرابط الوقود إلى حفنة من الدول الأوروبية، بما في ذلك صربيا والمجر، وهما دول يُنظر إليها على أنها "صديقة لموسكو.

ويعد سوق الغاز حساسا بشكل خاص لهذا النوع من التطورات، حيث استخدمت موسكو الاضطرابات في البنية التحتية للطاقة في الماضي لتبرير تقليص الإمدادات.

وقطعت روسيا بالفعل الشحنات إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الرئيسية، تاركة تورك ستريم وتقييد تدفقات الترانزيت عبر أوكرانيا باعتبارها آخر الطرق المتبقية.