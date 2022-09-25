خبيرة: التضخم في مصر لن يأخذ مسارا هابطا قبل أبريل 2023

قالت رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، رضوى السويفي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة يعتبر منطقيا في ظل ما تواجه مصر من تحديات اقتصادية بشكل عام.

وأضاف السويفي، في مقابلة مع "العربية"، أن الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس منذ بداية عام 2022، إلا أن مصر رفعت 300 نقطة أيضا ولكن بشكل استباقي.

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وأشارت السويفي إلى أن التضخم في مصر يسير في مسار محدد ولن يظهر علامات للهبوط قوية قبل أبريل من العام 2023.

وأفادت بأن التضخم في مصر مدفوع بزيادة التكلفة وليس زيادة الطلب.

وذكرت أن البنك المركزي قرر أيضا رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك 14% إلى 18% لسحب أي سيولة فائضة في السوق، والتي تقدر بنحو 600 مليار جنيه.

وأفادت بأن مصر اتخذت نفس الخطوة في عام 2017، موضحة أن البنوك هي من سيتحمل أعباء هذا القرار.

وتوقعت أن يساهم قرار رفع الاحتياطي الإلزامي إلى سحب 150 مليار جنيه من السيولة الفائضة في السوق، مضيفة: "هذه الخطوة مختلفة وغير تقليدية للسيطرة على التضخم".

وبينت السويفي أن عدم رفع الفائدة له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي، نظرا لما تمر به ميزانية مصر من ضغوط العجز.