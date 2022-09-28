حرب عُملات تلوح في الأفق.. هذا ما فعلته اليابان لحماية الين

تتجه الدول الكبرى إلى الدخول في حرب عُملات عالمية بعد الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي والذي أدى الى هبوط كافة العملات الرئيسية بعد أن رفعت الولايات المتحدة سعر الفائدة على عملتها، فيما سارعت اليابان إلى التحرك من أجل حماية عُملتها المحلية، فيما يبدو أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد يتجهان إلى اتخاذ إجراءات لحماية عملاتهم.

وارتفع الدولار الأميركي، مسجلاً مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغ نهاية الأسبوع الماضي أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ 20 عاماً، كما سجل أعلى سعر مقابل الجنيه الإسترليني منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.

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وأصبحت اليابان أول دولة كبرى تدخل مباشرة في صراع العملات الأجنبية، حيث انضمت إلى دول أخرى مثل الهند وتشيلي التي كانت تستغل مخزوناتها من الدولارات في الحرب ضد العملة الأميركية القوية.

وقال تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن الاضطرابات الراهنة في أسواق العملات تذكر بفترة الثمانينيات من القرن الماضي، عندما وافقت القوى الاقتصادية العظمى في العالم على معالجة مشكلة استمرار قوة الدولار في انسجام تام، وتوصلت إلى اتفاقية في عام 1985 بهذا الصدد، وهي "اتفاقية بلازا".

وأفادت "بلومبرغ"، بأنه "هذه المرة هناك القليل من الدلائل على أن مثل هذا الاتفاق سيكون وشيكاً مع تباعد المصالح الاقتصادية الوطنية والتحول متعدد العقود نحو تكامل عالمي أكبر يتم عكسه".

وقال الخبير الاستراتيجي في "فاندا ريسيرش"، فيراج باتيل، إن التنسيق على غرار اتفاق بلازا الجديد سيحتاج إلى أن يشمل الإدارة الأميركية، لكن الآن هناك احتمال يؤول إلى الصفر بأن تدخل الخزانة الأميركية في جهود إضعاف الدولار.

وتحركت اليابان يوم الخميس الماضي بشكل منفرد لحماية عملتها المحلية، حيث أكد مسؤولون حكوميون في طوكيو أن مسؤولي الحكومة ومعهم بنك اليابان المركزي سيعملون بشكل مباشر لدعم الين وذلك للمرة الأولى منذ عقود، وذلك على الرغم من مخالفة البنك المركزي الياباني الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسة النقدية وإبقائه على تكاليف الاقتراض الرسمية منخفضة.

وتواصل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعزيز دفاعها ضد الدولار من خلال تثبيتات أقوى من المتوقع في أسواق العملات الأجنبية.

وتعمل البنوك المركزية في معظم أنحاء العالم - باستثناء اليابان - على ثقلها لتعزيز أسعار الفائدة في الوقت الذي تكافح فيه ارتفاع أسعار المستهلكين وانخفاض قيمة العملات الأجنبية.

وذكرت "بلومبرغ" أن اليابان تنضم إلى مجموعة متنامية من البلدان التي اتخذت إجراءات مباشرة في أسواق الصرف الأجنبي، بما في ذلك تشيلي وغانا وكوريا الجنوبية والهند. وقال البنك المركزي السويسري في قراره المتعلق بالسياسة النقدية إنه مستعد للتدخل في العملات الأجنبية إذا لزم الأمر.

وقال خبير الأسواق، جورج بوبوراس، إنه "سيناريو نفسي في الوقت الحالي لأن العالم أصبح أكثر انقساماً اليوم مما كان عليه في الثمانينيات".

وأضاف: "فرص التنسيق العالمي لإضعاف الدولار قريبة من الصفر - نتوقع رؤية المزيد من حروب العملة العكسية"، بحسب ما نقلت "بلومبرغ".

ويتمثل أحد الاختلافات الرئيسية عن الثمانينيات في الحجم الهائل لتداول العملات الأجنبية في الوقت الحاضر، حيث وصل متوسط حجم التداول اليومي إلى 6.6 تريليون دولار أميركي.

ويترك الدولار الأميركي القوي باستمرار صانعي السياسات من طوكيو إلى سانتياغو في وضع مكافحة الحرائق شبه المستمر للتخفيف من أضراره على اقتصاداتهم.

وأدى ارتفاع الدولار هذا العام إلى ارتفاع تكلفة واردات الغذاء حول العالم وأثار أزمة ديون تاريخية في سريلانكا، وضاعف الخسائر لمستثمري السندات والأسهم في كل مكان.