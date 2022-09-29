هيئة النقل الفرنسية تعتمد إجراءات قاسية للعبور من أزمة الطاقة

لإدارة ارتفاع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، تقوم هيئة النقل الفرنسية RATP بخفض منظم الحرارة "الثرموستات" في محاولة لتوفير الطاقة.

وباتت أماكن العمل أكثر برودة للموظفين، كما اعتمدت سلالم متحركة أبطأ، وسرعات قطارات منخفضة – ضمن حزمة الإجراءات التي تنظر فيها هيئة النقل العام في باريس RATP في مواجهة أزمة الطاقة هذا الشتاء.

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وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنه مع الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا بشكل حاد، فمن المرجح أن تكون تكاليف الطاقة هذا العام أعلى بمقدار الثلث مما كانت عليه في عام 2021 - 70 مليون يورو إضافية (67.5 مليون دولار).

وبالتأكيد إدارة هذه الزيادة لن تكون سهلة. خاصةً أن تخفيضات الخدمة غير مجدية - ومن منظور توفير الطاقة، تأتي بنتائج عكسية - في مدينة تعتمد بشكل متزايد على النقل؛ تسبب النقص في سائقي القطارات والتباطؤ الناجم عن البنية التحتية المتدهورة بالفعل في حدوث ازدحام شديد في منطقة باريس. وفي غضون ذلك، من المقرر أن ترتفع الأسعار في عام 2023 بعد 5 سنوات من التجميد.

ولم يتم تحديد الحجم الدقيق للزيادة بعد، ولكن من غير المرجح أن تغطي النقص. لذلك، مثل مالكي المنازل والشركات في جميع أنحاء أوروبا، فإن RATP تفعل ما في وسعها للاقتصاد.

على أساس كل راكب، يعتبر النقل العام أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من استخدام السيارة الفردية. لكن أنظمة النقل الخاصة بـ RATP، والتي نفذت في عام 2019 نحو 3.4 مليار رحلة عبر خطوط المترو الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أوروبا، هي آلة متعطشة للطاقة: إذ تستهلك 2400 غيغاوات من الكهرباء سنوياً، أي ما يعادل استهلاك 1.2 مليون أسرة - وهو ما يكفي لتوفير جميع احتياجات الطاقة الخاصة بهم. أي ما يعادل مدينة فرنسية كبرى مثل بوردو أو ليل.

ولتقليل هذا الرقم، تدرس الوكالة تدابير مثل خفض درجات الحرارة في محطات المترو والقطارات والحافلات والمكاتب ومراكز البيانات - وإن كان لا يزال من الممكن تحمل 19 درجة مئوية (66 درجة فهرنهايت) في أماكن العمل. وتفكر RATP في تعيين أنظمة تجديد الهواء من 100% هواء نقي إلى مستوى ما قبل الجائحة بنسبة 80%.

وحددت RATP خطة لخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 50% بين عامي 2015 و2025 واستهلاكها للطاقة بنسبة 20%. وتتضمن التحركات الرئيسية التي تم تبنيها لهذه الغاية تحويل أسطول الحافلات إلى التشغيل بطاقة أقل للانبعاثات أو صفرية بحلول عام 2025 وتركيب مصابيح LED موفرة للطاقة.

وفي عام 2020، قدمت RATP قطارات MP14 المزودة بأنظمة فرملة متجددة على الخط 14 المؤتمت بالكامل، مما قلص استخدام الكهرباء بنسبة 17%. ومن المقرر بحلول عام 2032، إدخال قطارات مزودة بأنظمة فرملة متجددة عبر الشبكة. وفي الوقت نفسه، يتم تدريب سائقي الحافلات ومترو الأنفاق على "الميل المفرط" – السير لأطول قدر ممكن من الأميال من خلال الحفاظ على سرعات ثابتة ومعتدلة وتجنب التسارع الحاد والفرملة حيثما أمكن ذلك.

بعيداً عن القضبان، تقدم RATP أيضاً نظاماً لمراقبة الطاقة لمواقعها لتحديد فرص الحفاظ عليها.

من بعض النواحي، تلعب RATP دور اللحاق بالمبادرات الخضراء: الكبح المتجدد منتشر بالفعل بين القطارات على مترو الأنفاق في لندن، على سبيل المثال، في حين أن هدف RATP الحالي المتمثل في تلبية 10% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2025 يتضاءل بالمقارنة إلى هدف النقل في لندن المتمثل في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2030.

لكن التدابير الأخرى التي تم تبنيها في باريس مبتكرة للغاية؛ منذ عام 2018، على سبيل المثال، تستخدم وكالة النقل الحرارة الزائدة من خط المترو 11 لتوفير 35% من احتياجات التدفئة لمبنى مكون من 20 وحدة في وسط باريس.