صندوق قطر السيادي يستثمر 2.43 مليار يورو في "RWE" الألمانية

وافق جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية لدولة قطر، على استثمار 2.427 مليار يورو في شركة آر دبليو إي الألمانية RWE AG لدعم استراتيجية الشركة المتسارعة للنمو الأخضر.

وستصدر RWE سنداً إلزامياً قابلاً للتحويل إلى شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار. سيتم تحويل السند إلى أسهم عادية جديدة لحاملها من المتوقع أن تمثل أقل بقليل من 10% من رأس المال الحالي للشركة الألمانية (حوالي 9.09% من رأس المال الإجمالي بعد التحويل).

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ووفقاً للبيان الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، سيتم استخدام عائدات السندات القابلة للتحويل من أجل الاستحواذ على أعمال شركة كون إديسون كلين إنرجي، وهي الصفقة التي ستضع RWE كواحدة من شركات الطاقة المتجددة الرائدة في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة RWE AG، ماركوس كريببر: "يمكّن التزام رأس المال طويل الأجل من جهاز قطر للاستثمار شركة RWE من تمويل الاستحواذ على أعمال Con Edison Clean Energy، وبالتالي ستقود نمونا الأخضر الإضافي في السنوات القادمة".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور بن إبراهيم المحمود: "يستثمر جهاز قطر للاستثمار بنشاط في الشركات التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع وتشكل مستقبل الاستدامة من خلال جعل تحوّل الطاقة حقيقة واقعة".