سوق الأسهم السعودية ترفع مكاسبها إلى 600 نقطة خلال 4 جلسات

أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي ليصل إجمالي مكاسبه ما يقرب من 600 نقطة في أخر 4 جلسات، رغم هبوط الأسواق العالمية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" في جلسة اليوم نحو 81.75 نقطة أو بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11487.07 نقطة.

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وسجلت السوق تداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 148 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والأصيل، وبوان، ودار الأركان، والحمادي الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: (تهامة، وجدوى ريت السعودية، وذيب، ومهارة، وسلامة) الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و 1.61%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وإعمار، والتصنيع، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في شركة الأول كابيتال علاء آل إبرهيم، إن ارتفاع السوق السعودية كان مفاجئا للمتعاملين في ظل تراجعات الأسواق العالمية.

وأضاف إبراهيم، في مقابلة مع "العربية"، أن وضع السوق السعودية أفضل مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأشار إلى أن السوق ارتفعت بما يقارب 600 نقطة في 4 جلسات ليعكس ثقة المتعاملين والمستثمرين بالشركات المدرجة في السوق، مؤكدا أن ذلك يعكس جاذبية السوق السعودية مقارنة مع غيرها من الأسواق.

ولفت إلى أن الأساسيات التي تدفع الأسواق الكبرى عالميا تختلف مع السوق السعودية، بالإضافة إلى اختلاف المؤثرات واستفادة اقتصاد المملكة والشركات المدرجة من الظروف العالمية الحالية.

وتابع: "بلا شك تظل الأسواق العالمية تؤثر على السوق السعودية إلا أن أي انخفاض في السوق يشهد دخول مستثمرين جدد وفرصة لبناء مراكز داخل السوق، وهذا ما حدث خلال الجلسات الأخيرة".