"بلوم" للعربية: 3 عوامل تسهم في نجاح طرح "صافي" و"وطنية" في بورصة مصر

قال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية محمد فتح الله، في مقابلة مع العربية، إن انخفاض الأسهم المصرفية في سوق الأوراق المالية المصري أحد أساس التراجع التي تشهدها البورصة المصرية.

وأضاف أن تأثير قرار البنك المركزي بزيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18% سلبي على ربحية البنوك ومنها البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بالسوق.

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وأشار إلى أن المستثمر المحلي والعربي متابع جيد للأسواق العالمية، وما يحدث من أزمات عالمية وهو ما يؤدي إلى حالة من التذبذب وبالتراجع غير المبرر هذا بالإضافة إلى سعر الصرف، مؤكداً أنها تنعكس على قيم التداولات حالياً.

وقال العضو المنتدب بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تحتاج إلى عدة عوامل أبرزها وجود محفزات اقتصادية للسوق ورؤية مع العمل على زيادة تنافسية سوق المال المصري بجانب الطروحات الجديدة حيث إن هناك قطاعات تحتاج إلى تمثيل أكبر.

ولفت إلى أن نجاح طروحات شركتي صافي ووطنية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية تتمثل في التقييم الجيد للسهم وتوافر محفزات إيجابية والتوقيتات المحددة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري أعلن موعد طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة قبل نهاية هذا العام.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا، لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعداداً لطرح حصص منها في البورصة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استعراض الدراسات التي تتم حالياً باهتمام، فيما يخص طرح حصص من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطوات التي تتم لإعادة هيكلة كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، تمهيداً لطرح حصص منهما بالبورصة، حيث تم استعراض نتائج الدراسات التي تستهدف تقييم تلك الأصول، وبحث الخيارات المتاحة في ضوء الأهداف المستقبلية لنشاط تلك الشركات، والعروض المقدمة من جانب المستثمرين الراغبين في المشاركة، بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام.