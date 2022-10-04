رئيس "سلوشنز" للعربية: صفقة "جيزة للأنظمة" تفتح أسواقاً عالمية خارج السعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة Solutions by stc عمر بن عبدالله النعماني، إنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية للاستحواذ على "جيزة للأنظمة" المصرية بعد استخدام أفضل الممارسات المتبعة عالميا.

وأضاف النعماني في مقابلة مع "العربية"، أن هذا الاستحواذ يأتي ترجمة لاستراتيجية النمو الطموحة لمجموعة الاتصالات السعودية، ويعزز مكانة "سلوشنز" كأكبر ممكن رقمي في المنطقة.

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وذكر أن هذا الاستحواذ يفتح أسواقا عالمية لـ"سلوشنز" خارج المملكة، بما يحقق قيمة أفضل لمساهمي الشركة.

وأوضح النعماني أن "جيزة للأنظمة" رائدة في التطبيقات الرقمية والتقنيات الناشئة، مضيفا أنه "من خلالها ستتمكن سولشنز من تقديم خدمات متكاملة في التطبيقات الرقمية للعملاء من القطاعين العام والخاص".

وبين أن تواجد "جيزة" في أكثر من 25 بلدا يفتح أسواقا جديدة خارج السعودية، هذا بالإضافة إلى أن السوق المصرية واعدة، مشيرا إلى نمو الشركة بأكثر من 12%.

وحول توجه الشركة لتغطية صفقة "جيزة" عبر القروض البنكية، قال النعماني، إن الأداء المالي للشركة جيد والتدفقات قوية، إلا أن استراتيجية "سلوشنز" تراعي المتغيرات العالمية وينظر إليها بعين الاعتبار في كل تحركاتها، لذا تم دراسة كافة الخيارات المتاحة منها توفير السيولة للشركة والحصول على تسهيلات بنكية بنسب فائدة مشجعة من البنك الأهلي السعودي.

وأكد أن استراتيجية "سلوشنز" تركز على الاستثمار في التحول الرقمي ورؤية 2030 غطت هذا الجانب وأعطته أولوية، مضيفا: "دائما ما نبحث عن الفرص كممكن رقمي في المنطقة وخارجها".

وحول حجم مخصصات الشركة لعمليات الاستحواذ، أضاف الرئيس التنفيذي، أن ذلك يعتمد على دراسة الفرص المتاحة ومدى ملاءمتها لاستراتيجية الشركة بما يحقق قيمة أفضل للمساهمين وبعدها يتم وضع الميزانية اللازمة لذلك.