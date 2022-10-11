اكتمال دمج "سي آي كابيتال" ومصر كابيتال" قريباً وإطلاق 3 صناديق جديدة

كشف الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في الكيان الجديد الناتج عن دمج شركتي "سي آي كابيتال" و"مصر كابيتال" عمرو أبوالعينين، عن إطلاق أول صندوق تابع للكيان الجديد تحت اسم "مصر Equity للأسهم ذات العائد التراكمي".

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق سيحاكي المؤشر الثلاثيني بنسبة ارتباط 90%، وهو منتج جديد في السوق المصري.

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وأوضح أن الكيان الجديد، يستهدف أن يكون الصندوق الجديد ضمن أكبر 10 صناديق في السوق المصري بنهاية 2023.

وقال عمرو أبوالعينين، إن الكيان يعمل على تنويع المنتج الاستثماري للمستثمر الراغب في الاستثمار بالأصول المصرية، وأن يوفر له كل فئات وأنواع الصناديق.

وأضاف أنه سيتم إطلاق صندوق للاستثمار في السلع الأولية يركز على معدن الذهب نظراً لأهمية الاستثمار في الذهب بالسوق المصري، وسيتم إطلاق صندوق آخر نقدي.

وقال أبوالعينين، إن الكيان الجديد وصل إلى المراحل النهائية للدمج بين شركتي سي آي كابيتال ومصر كابيتال، وسيعلن حجم الأصول عند اكتمال الدمج، متوقعاً أن يكون الكيان الجديد أكبر مدير لمحفظة أصول في مصر ومن بين الأكبر في المنطقة العربية.