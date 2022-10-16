رئيس بنك الرياض للعربية: القروض إلى الودائع 78% وفقا لحساب "ساما"

قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، طارق السدحان، إن الحساب البسيط للقروض إلى الودائع تقف عند 97% بالسنة للبنك لكن بحسب الحساب النظامي للبنك المركزي السعودي "ساما" فتقف هذه النسبة عند 78% ما يعني وجود مساحة للإقراض، لا سيما أن "ساما" يضع حدا لها عند 90%.

وأضاف السدحان في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن 66% من الودائع غير مكلفة في حين أن ثلثي محفظة الإقراض موجهة إلى الشركات وهي بفائدة متغيرة.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن تنمية الودائع هدف استراتيجي لكل البنوك مع المساعدة في تعزيز النمو عبر الإقراض، في ظل وجود حراك اقتصادي قوي وطلب متزايد على الإقراض خلال السنة الحالية، ولذلك يسعى بنك الرياض لزيادة معدل استقطاب الودائع لاسيما غير المكلفة كتوجه أساسي للبنك، والتوجه الثاني هو الودائع بفائدة.

وقال طارق السدحان، إن نسبة 66% من الودائع غير مكلفة ويجري العمل على زيادتها، فيما سيكون ارتفاع نسبة الفائدة هو التحدي الأكبر.

وأوضح أن ثلثي محفظة الإقراض للشركات والثلث الآخر للأفراد، وبينما محفظة القروض للشركات متغيرة، فإن محفظة الأفراد غالبيتها ثابتة وجزء بسيط منها متغير.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن أسعار الفائدة ستكون مفيدة أكثر للبنوك التي لديها زيادة في مصرفية الشركات وكذلك البنوك التي تستقطب الودائع غير المكلفة، مشيراً إلى أن بنك الرياض يعمل على التوسع في الإقراض للأفراد وكذلك الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

وقال طارق السدحان، إن حصة بنك الرياض تبلغ نحو 12 إلى 13% في قطاع مصرفية الأفراد، ويحتل المركز الثاني من حيث الحصة السوقية بعد اندماج الأهلي السعودي.