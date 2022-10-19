قطر تجري محادثات لاستثمار 2.5 مليار دولار في مصر.. بينها فودافون

دخل جهاز قطر للاستثمار في محادثات متقدمة لاستثمار 2.5 مليار دولار في عدد من الشركات المصرية، من بينها فودافون مصر - أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في مصر - وشركات أخرى.

وبموجب الاتفاقية المحتملة، التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية هذا العام، سيحصل جهاز قطر للاستثمار على 20% في فودافون مصر من شركة المصرية للاتصالات، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يدير جهاز قطر للاستثمار والذي يعد الصندوق السيادي لدول قطر، أصولاً بقيمة 445 مليار دولار.

وأكدت مصادر "بلومبرغ"، أن الشركات المستهدفة غير مدرجة في البورصة، إلا أنها لم تحدد أسماء الشركات.

وتحاول مصر توفير موارد دولارية من عدة دول خليجية، وحصلت بالفعل على تعهدات من دول الخليج بما يزيد عن 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات، بينما تقترب مصر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتبلغ حصة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة 45% في فودافون مصر، والتي استحوذت عليها قبل سنوات من تأسيس شركتها الخاصة للهاتف المحمول WE، في عام 2017. فيما تمتلك مجموعة فودافون البريطانية حصة 54.9% في فودافون مصر، وبينما كان هناك اتفاق لبيع حصة أغلبية في الشركة إلى شركة فوداكوم جروب ليمتد التابعة لها ومقرها جوهانسبرغ مقابل 2.7 مليار دولار العام الماضي، ولم يتم إغلاق الصفقة.

بدوره، قال المتحدث باسم فودافون مصر، أيمن عصام: "إن الشركة ليست على علم رسمي بالاتفاق" وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زار الدوحة الشهر الماضي، وتم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ. وفي وقت سابق من هذا العام، أودعت قطر 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري لمساعدة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء.