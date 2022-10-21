"ديار للتطوير" للعربية: نتوقع تسليم نحو 600 وحدة سكنية حتى نهاية العام

سجلت شركة ديار للتطوير في الإمارات، ارتفاعا في أرباح الربع الثالث بنحو 350% على أساس سنوي لتتجاوز 36 مليون درهم.

وأوضح الرئيس المالي بالشركة، هاني فنصه، في مقابلة مع "العربية"، أن أسباب ارتفاع الأرباح يرجع إلى المشاريع التي طرحتها الشركة خلال العام الحالي والأعوام الماضية، فضلا عن النمو الكبير لقطاع الضيافة لدى الشركة.

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وأضاف أن أسعار الوحدات العقارية التابعة للشركة زادت بشكل عام، بنحو 10 إلى 15%، لكنها تختلف من مشروع لآخر.

وأكد وجود زيادة في الطلب على شراء الوحدات العقارية من المستثمرين من أغلب الجنسيات الموجودة في دولة الإمارات، مشيرا إلى زيادة مشتري العقارات من دول جديدة.

وذكر فنصه أن الصفقات التي تتم مع الشركة، عبارة عن مزيج من القروض والتحويلات البنكية من مستثمرين أجانب.

وبيّن أن 60 إلى 70% من الصفقات التي تجريها الشركة مع العملاء، لا سما الأجانب الجدد منهم، يتم تمويلها عن طريق التحويلات البنكية، مقارنة مع القروض العقارية، لافتا إلى أن ذلك يختلف حسب المشروع.

وأفاد فنصه بأن الشركة لم تسلم أي وحدات خلال الربع الثالث من العام الحالي، بسبب استمرار الأعمال الإنشائية، موضحا أن حجم الإنشاءات الحالية يفوق 2500 وحدة سكنية.

وتوقع تسليم نحو 600 وحدة حتى نهاية العام، على أن يتم تسليم الوحدات المتبقية خلال العام المقبل والأعوام اللاحقة.

وأعرب فنصه عن تفاؤله للقطاع العقاري في الإمارات، لاسيما في دبي.