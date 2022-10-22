كيف تعزز إنتاجيتك وتزيد دخلك المالي؟.. إليك السر

يُجهد الناس أنفسهم في البحث عن وسائل لتعزيز إنتاجيتهم في العمل، سواء من أجل الحفاظ على وظائفهم أو من أجل رفع دخولهم المالية، ويستخدمون وسائل مختلفة لهذه الغاية مثل إغلاق هواتفهم الذكية خلال العمل أو حظر المكالمات أو الابتعاد عن شبكات التواصل، إلا أن تقريراً متخصصاً استطلع آراء خبراء مختصين وخلص إلى نتيجة مختلفة تماماً.

وحسب تقرير نشره موقع "فاست كومبني" الأميركي، واطلعت عليه "العربية.نت" فإن الطريقة الأمثل لتعزيز الإنتاجية وزيادة الدخل المالي لأي شخص تتلخص في أمر واحد وبسيط، وهو "أن تكون لطيفاً مع الآخرين".

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ونقل الموقع المتخصص بأخبار الشركات وقضايا الموظفين عن فيشن لاكياني، مؤلف كتاب (The 6) قوله: "أن تصبح أكثر لطفاً هي النسخة الأفضل من نفسك على الأرجح، حيث يمكنك الدخول في حالة ذهنية تجعلك أكثر تركيزاً وإنجازاً".

ويقول لاكياني، وهو أحد مؤسسي تطبيق الصحة "مايند فالي" إن "أهم شيء يتعين علينا القيام به كل يوم هو الحفاظ على حالة من السعادة". ويضيف: "تُظهر الدراسات التي أجريت على حاصل الإيجابية أو (PQ) -وهي نسبة الأفكار الإيجابية إلى الأفكار العامة- أنه كلما ارتفع معدل السعادة لديك كان عملك أفضل وأكثر إنتاجية".

وبدلاً من ممارسة عملية التأمل التقليدية التي تشحذ تركيز الشخص، فإن لاكياني يوصي بالتأمل الذي يساعد على تحسين سمات الشخصية التي تجعل الشخص أكثر لطفاً مع الآخرين وسعادة.

ويقول: "أهم شيء في الحياة هو مستوى نموك الشخصي". ويضيف: "الأشخاص الذين يسحقونها حقاً في الحياة يتدفق المال عليهم، وعلاقاتهم رائعة، وصحتهم مشرقة، وهم في الحالة العاطفية الصحيحة. كل هذا يتطلب جعل النمو هو الشيء الرئيسي في حياتك".

ويؤكد لاكياني أنه على الرغم من ذلك فمن الممكن أن يكون التركيز على النمو مدفوعاً بالأنا، ونتيجة لذلك فإن اللطف مع نفسك والآخرين هو مهارة أساسية.

ويصف لاكياني اللطف بأنه "قوة عظمى واختراق للإنتاجية النهائي. إنه نادر أيضاً، لأننا غير قادرين على أن نكون طيبين عندما نواجه التوتر أو الإرهاق أو الخوف".

ويقول: "هذه الأشياء تجعلنا ندخل في وضع البقاء على قيد الحياة، وعندما تكون في وضع البقاء، فالأمر كله يتعلق بك. أي شخص آخر، أي وجهة نظر سياسية معارضة، أي منافسة يُنظر إليها على أنها تهديد".