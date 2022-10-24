أسعار الغاز في أوروبا تهبط 70% من أعلى مستوياتها

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى ما دون 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ يونيو، حيث أدى الطقس الدافئ والمخزونات الوفيرة إلى تخفيف المخاوف من حدوث نقص في فصل الشتاء القادم.

وتراجعت العقود الآجلة بنسبة تصل إلى 13%، وهي أدنى بنحو 70% من أعلى مستوياتها في أغسطس. من المتوقع أن تظل درجات الحرارة الأكثر دفئًا من المعتاد حتى الشهر المقبل، مما يؤخر موسم التدفئة ويسمح لمواقع التخزين بالملء. ساعدت المستويات المرتفعة من واردات الغاز الطبيعي المسال في زيادة الاحتياطيات إلى أعلى من مستوياتها الطبيعية.

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تعمل الظروف المحسنة على تخفيف بعض الضغط على صانعي السياسة في أوروبا، حيث ساعدت أزمة الطاقة على دفع الاقتصاد إلى حافة الركود والتضخم عند أعلى مستوى منذ عقود. على الرغم من الانخفاض الأخير، لا تزال الأسعار أعلى بثلاث مرات من متوسط ​​الخمس سنوات في ذلك الوقت من العام، ويمكن أن تؤدي نوبة من طقس الشتاء البارد إلى تجديد مخاوف الإمدادات سريعا، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية نت".

قال جراهام فريدمان، المحلل في شركة وود ماكنزي للاستشارات: "أوروبا في وضع مريح فيما يتعلق بالإمدادات الآن، ومخاطر انقطاع التيار الكهربائي والتقنين آخذة في الانحسار حاليا. لكن الاختبار الحقيقي سيكون عندما يكون لدينا طقس بارد".

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على دعم إجراءات عاجلة، بما في ذلك دعم تحديد سقف لسعر الغاز في توليد الكهرباء وخطوات لتجنب ارتفاعات كبيرة في الأسعار. وسيجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد هذا الأسبوع لمواصلة نشر التفاصيل.

وهناك دعوات متزايدة من الدول الأعضاء لمزيد من الإجراءات لحماية الاقتصاد من ارتفاع التكاليف.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز لأقرب تسليم في هولندا، وهو المعيار الأوروبي للأسعار، إلى 98.58 يورو لكل ميغاواط/ساعة اعتبارًا من الساعة 11:02 صباحًا في أمستردام. وانخفض العقد المكافئ في المملكة المتحدة بنسبة 14%.

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