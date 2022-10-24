خسائر حادة في ثروات مليارديرات الصين بعد تعديل وزاري وفترة ولاية ثالثة

خسر أغنى كبار رجال الأعمال في الصين أكثر من 9 مليارات دولار وسط عمليات بيع واسعة في سوق الأسهم، والتي أعقبت فوز شي جين بينغ بالرئاسة لفترة ثالثة.

وخسر الشريك المؤسس لشركة تينسنت، بوني ما، وأغنى شخص في الصين، تشونغ شانشان، أكثر من ملياري دولار يوم الاثنين حيث تراجعت أسهم شركاتهما بعد تعديل قيادة الحزب الشيوعي، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

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ولم يتم تضمين جاك ما من مجموعة علي بابا القابضة وروبن لي من شركة بايدو وريتشارد ليو من شركة JD.com، إذ أن شركاتهم مدرجة بشكل رئيسي في أسواق الولايات المتحدة، على الرغم من انخفاض الأسهم في تداول ما قبل السوق.

ويثير تحرك شي بوضع أقرب حلفائه في قمة الرتب القيادية مخاوف من استمرار حملة الصين على الثروات والشركات الخاصة. وتراجع مؤشر يتتبع الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بأكبر نسبة له تاريخياً في اليوم التالي لمؤتمر الحزب الشيوعي منذ إنشائه عام 1994، وباع الأجانب كمية قياسية من الأسهم عبر روابط التداول في المدينة، بينما ضعف اليوان إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2008.

وقال رئيس استراتيجية الاستثمار في KGI Asia في هونغ كونغ، كيني وين لوكالة "بلومبرغ": "التراجع اليوم يعكس معنويات المستثمرين الهشة". "الناس يحاولون فقط التمسك والبحث عن المزيد من التداعيات على الاقتصاد الصيني بعد التعديل الوزاري."

وحتى قبل ركود يوم الاثنين، كان أغنى أثرياء الصين في طريقهم نحو أسوأ عام لهم منذ عقد، حيث أثرت سياسات شي الصارمة بشأن فيروس كوفيد على الاقتصاد. وحتى نهاية يوم الجمعة الماضي، بلغت ثروة 76 مليارديراً صينياً 783 مليار دولار وهم من بين أغنى 500 شخص في العالم، مقارنة بـ 79 رجل أعمال بصافي ثروة 1.1 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، وفقاً لمؤشر الثروة في "بلومبرغ".

وفي حين أن إعادة تعيين شي لولاية ثالثة غير مسبوقة لم تكن مفاجأة، فإن ترقيته لعدد الموالين ينفصل عن نموذج القيادة الجماعية الذي عزز صعود الأمة، مع وجود عدد أقل من الأصوات في القمة للتشكيك في سياساته.

وتشير هذه الخطوة إلى أنه من المرجح أن تتمسك الصين بنهجها الصارم بشأن كوفيد الذي أضر بالاقتصاد. كما أظهرت مجموعة كبيرة من البيانات الصادرة يوم الاثنين بعد تأخيرات مفاجئة الأسبوع الماضي تعافياً مختلطاً، ولا يزال الاقتصاديون قلقين بشأن النمو المستقبلي.