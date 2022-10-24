ملفات اقتصادية شائكة بانتظار رئيس الوزراء البريطاني الجديد

قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، إن أسواق المال خلال الأشهر الماضية كانت تفضل ريشي سوناك على ليز تراس، لذا سيكون التأثير إيجابياً لأسواق المال.

وأضاف الرفاعي في مقابلة مع "العربية"، أن رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك صرح بأن التحديات الاقتصادية في بريطانيا "تاريخية" وغير مسبوقة.

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وذكر أن مكافحة التضخم والمشاكل الأخرى ستكون على رأس الأولويات في الأشهر القادمة.

وقال الرفاعي، إن أبرز التحديات التي يجب على رئيس الوزراء الجديد أن يجد حلا لها هي ارتفاع أسعار الطاقة، ومحاولة مساعدة البريطانيين لتحمل تكاليف الطاقة في موسم الشتاء القادم.

وأفاد الرفاعي بأن التحدي الأهم يتمثل في السيطرة على التضخم بعد أن تجاوز 10% الشهر الماضي، وهو أعلى معدل من الثمانينات.

ويرى الرفاعي، أن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة، ومن الممكن أن يسارع في رفع معدلات الفائدة مثلما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أميركا.

وتوقع أن يتم الإبقاء على جيمي هانت في منصب وزير المالية البريطاني، في حين قد تكون هناك تغييرات أخرى في بعض الوزارات، ولكن كل هذا لم يتضح إلى الآن.

وذكر أن ارتفاع أسواق المال اليوم كان إيجابيا وهذا دليل على مدى دعم الأسواق لاختيار "سوناك".