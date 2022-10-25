"صندوق التنمية" للعربية: تأهيل 8 آلاف سعودي من 400 جهة لرسم مستقبل الصناعة

قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم المعجل، إنه تم تجهيز وتدريب 8 آلاف شخص من 400 جهة حكومية وخاصة لمستقبل الصناعة في السعودية.

وأضاف المعجل في مقابلة مع "العربية" على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يسعى لتمكين الاقتصاد والاستثمار في جودة حياة المواطن السعودي.

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وأشار إلى التركيز على التمكين المالي والتمكين المعرفي والاستثمار في الإنسان.

وتابع: "أطلقنا برامج تمويلية لدعم المصانع للتوصل للحياد الصفري.. وقام الصندوق بتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم".

ولفت إلى أن رأسمال الصندوق وصل إلى 105 مليارات ريال بعد إطلاق رؤية 2030، مقابل 40 مليار ريال قبل الرؤية.

وقال المعجل: "موّلنا القطاعات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة لتتماشى مع استراتيجية المملكة".