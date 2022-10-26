"رتال للتطوير" للعربية: نستهدف هوامش ربحية تصل إلى 28%

قال الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني عبدالله البريكان، إن زيادة إيرادات الشركة في الربع الثالث تحققت بدعم من نمو نسب الإنجاز في المشاريع قيد التطوير.

وأوضح البريكان في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة استلمت مواقع جديدة في الربع الثالث، مما سينعكس على تعزيز الأرباح في الأرباع القادمة.

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وأضاف أن الشركة قامت ببيع جزء من استثمارات عقارية والتي تعد جزءا من نشاط الشركة.

ولفت البريكان إلى أن الشركة تعمل حاليا على تأسيس صناديق عقارية وتكون هي المطور العقاري المنفذ للمشاريع التي تستهدفها هذه الصناديق.

وقال الرئيس التنفيذي، إن الشركة تستهدف زيادة مخزون الوحدات السكنية بنسبة 35% إلى 8100 وحدة، مقابل نحو 6 آلاف وحدة قبل الإدراج في سوق الأسهم السعودية.

وأفاد بأن التسليمات تتم بصورة ربع سنوية، متوقعا أن يرتفع حجم التسليمات بنسبة 40% في العام الحالي.

وأشار إلى أن الربع الرابع سيشهد إطلاق مشاريع جديدة، وزيادة في نسب الإنجاز.

وأكد البريكان، على أن الشركة حريصة ألا تنخفض هوامش الربحية عن 20%، مضيفا أن هوامش الربحية لدى الشركة دائما تتراوح بين 23% و28%، ويختلف من ربع لآخر حسب الأنشطة التي تقوم بها الشركة.

وأضاف أن الإعفاء من التصرفات العقارية بنسبة 5% يقلل من التكلفة لدى المطور والمشتري النهائي للعقار، بالإضافة شهدت تكاليف البناء انخفاضا بنسبة 3% إلى 5% مما ساعد ارتفاع هوامش الربحية.