هونغ كونغ تعتقل شخصين في أكبر قضية غسل أموال في المدينة.. هذه تفاصيلها!

ألقت الجمارك في هونغ كونغ، القبض على رجلين متورطين في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في المدينة على الإطلاق.

وأوضحت أن القضية تضمنت التعامل مع 8 أطنان من الذهب والبلاديوم بشكل رئيس، تقدر قيمتها بنحو 446 مليون دولار على مدى عامين، مشيرة إلى أن هذا المبلغ كان الأكبر على الإطلاق من بين الحالات التي رصدتها.

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وألقت السلطات القبض على رجلين يبلغان من العمر 30 و48 عاماً، الأسبوع الماضي، على خلفية الاشتباه بوجود عمليات غسل أموال، ومداهمات تفتيش منازل وشركتي سكرتارية وشركة معادن نفيسة، وشركة صرافة.

من جانبها، قالت رئيسة مكتب التحقيقات في الجرائم الخاصة بالجمارك، ريتا لي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن الرجلين يزعمان أنهما باعا معادن وحولا أموالاً إلى بعض الشركات الصينية في البر الرئيسي أو حسابات وهمية في الخارج.

وأضافت لي، أن الجمارك لم تجد أي دليل على أن الرجلين كانا على معرفة ببعضهما البعض، لكنهما يعملان مع نفس الشركة الأمنية التي قد تشير إلى وجود ترابط.

وتم الإفراج عن المشتبه بهما بكفالة بينما يتواصل التحقيق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت لي، إن "المعادن الثمينة عالية القيمة وصغيرة الحجم، ولا يزال يُسمح ببيعها دون الكشف عن الهوية في المدينة".

وفي الشهر الماضي فقط، ألقت سلطات هونغ كونغ القبض على 4 أعضاء مشتبه فيهم بتشكيل عصابي، يتعلق بغسل عائدات إجرامية بملايين الدولارات على مدار عامين.