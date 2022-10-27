"أملاك العالمية" للعربية: نسبة القروض المتعثرة في حدود 5% ولدينا ضمانات عقارية

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عبدالله بن تركي السديري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن نسبة القروض المشكوك في تحصيلها (المتعثرة) من إجمالي محفظة القروض في حدود 5%.

وأوضح السديري، أن هذه النسبة تعد مقبولة، كما أن جميع عمليات التمويل مضمونة بضمانات عقارية.

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وكشف أن الشركة لديها نحو 60% قروض عقارية متغيرة العائد و40% بفائدة ثابتة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "أملاك العالمية للتمويل العقاري"، إلى أن متوسط آجال القروض الممنوحة من الشركة تتراوح بين 10 إلى 12 سنة.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري "أملاك"، أظهرت تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 15.07% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 25.05 مليون ريال، مقارنة بنحو 29.49 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "أملاك" في بيان على "تداول السعودية"، إن تراجع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، تعود بشكل رئيسي إلى زيادة في تكاليف التمويل، وزيادة في مخصص الانخفاض في قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة وقابل ذلك جزئيا، بالإضافة إلى زيادة في الدخل من بيع محفظة ذمم مديني عقود إجارة و إعادة تقييم حقوق الخدمات.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "أملاك" بنسبة 12.28% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 28.56 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وانخفض صافي أرباح "أملاك العالمية" بنسبة 2.63% خلال التسعة أشهر المنهية في 30 سبتمبر 2022، إلى نحو 80.7 مليون ريال، مقابل 82.9 مليون ريال أرباحها في الفترة المقارنة من 2021.