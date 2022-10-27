رئيس "معادن" للعربية: حصلنا على شهادة اعتماد لتصدير الأمونيا الزرقاء

قال الرئيس التنفيذي لشركة "معادن"، السعودية إن الشركة حصلت على شهادة اعتماد لتصدير الأمونيا الزرقاء.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش فعاليات النشخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار الذي ينعقد في الرياض، أن اعتماد معادن سيسمح لها بتوريد 14% من إجمالي سوق الأمونيا الزرقاء عالميا.

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ولفت إلى أن الشركة وقعت اتفاقية ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار لتوريد أول شحنة لها من الأمونيا الزرقاء.

كانت الأرباح الفصلية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" قد قفزت بنسبة 264.7%، في الربع الثاني من 2022، إلى 4 مليارات ريال، مقابل 1.1 مليار ريال، في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس فصلي نمت أرباح الشركة بنسبة 85.4%، حيث كانت في الربع السابق 2.1 مليار ريال.

وأرجعت "معادن" نمو الأرباح في الربع الثاني لارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، ارتفاع الكميات المباعة بشكل رئيسي من الأمونيا والألومنيوم الأساسي وأسمدة فوسفات الأمونيا ومنتجات المعادن الصناعية والذهب، مع انخفاض طفيف في الكميات المباعة من المنتجات المدرفلة المسطحة والألومينا وكذلك منتجات ميريديان.