اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد مصر

رئيس إيديتا للعربية: حل أزمة الاعتمادات المستندية في مصر خلال شهرين "بعيد جدا"

يصعب على مصر زيادة الصادرات الغذائية لـ5 مليارات دولار هذا العام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس شركة إيديتا، هاني برزي، إن الصادرات المصرية الغذائية ارتفعت بنسبة 19% في العام الماضي ووصلت إلى 4.2 مليار دولار رغم تحديات جائحة كورونا.

وأضاف برزي في مقابلة مع "العربية"، أنه سيصعب تحقيق مستهدفات مصر للصادرات الغذائية في العام الحالي عند 5 مليارات دولار.

وأوضح أن عدم تحقيق مستهدفات الصادرات المصرية يرجع إلى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والضغوط الاقتصادية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

رئيس الوزراء: إلغاء العمل بـ الاعتمادات المستندية في مصر خلال أقل من شهرين اقتصاد اقتصاد مصر رئيس الوزراء: إلغاء العمل بـ الاعتمادات المستندية في مصر خلال أقل من شهرين

وأكد برزي، أن الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات المصرية التي شهدت تقدما كبيرا في الـ30 عاما الأخيرة، مشيرا إلى عملية إحلال كبيرة من العديد للواردات المصرية بصناعة محلية جيدة.

وطالب برزي بضرورة إلغاء الاعتمادات المستندية أو إيجاد حل ما على وجه السرعة، لأنها تعتبر العائق الرئيس الذي يواجه الصناعة المصرية، في ظل عدم توافر المواد الخام للصناعة.

وأشار إلى أن هذا أحد الحلول السريعة لتنشيط الصادرات بدون تكلفة، بالإضافة إلى حلول أخرى يجب تطبيقها على المدى الطويل.

وحول التصريحات الحكومية بشأن حل مشاكل الاعتماد المستندية خلال شهرين، قال برزي إن "القطاع الخاص يعاني والأوضاع صعبة ومدة الشهرين بعيدة جدا.. لكن الكل يتفهم الظروف التي تمر بها الدولة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التحقيق في فاجعة الهالوين.. مقتل 153 بأسوأ حادث في تاريخ كوريا الجنوبية التحقيق في فاجعة الهالوين.. مقتل 153 بأسوأ حادث في تاريخ كوريا الجنوبية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط