خبير للعربية: الفيدرالي الأميركي قد يبدأ خفض سعر الفائدة في هذا التوقيت

رجح خبير الأسواق العالمية عبد العظيم الأموي، في مقابلة مع "العربية"، أن يكون الرفع المقبل هو الأخير لسعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي في نوفمبر المقبل، وبواقع 75 نقطة أساس.

وأضاف الأموي "قد يضطر الفيدرالي لرفع آخر بواقع 50 نقطة أساس خلال ديسمبر 2022، وقد يبدأ المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في نهاية 2023".

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وارتفع الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن أشارت بيانات قوية للإنفاق الاستهلاكي إلى استمرار ضغط التضخم الأساسي مما أدى إلى الحد من الرهان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يشير إلى تباطؤ في زياداته الجريئة في أسعار الفائدة.

وحقق الدولار مكاسب مقابل الين الياباني 0.44% إلى 148.08، حيث ساعده بشكل خاص قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة بشدة يوم الجمعة وتصريحات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا التي لا تزال حذرة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في دول أخرى.

وقال عبد العظيم الأموي "لا أتوقع استمرار المركزي الياباني في التدخل في سعر الصرف حيث إن التراجع الشديد للين هو الذي دفعه لأول مرة للتدخل لدعم العملة المحلية، والسبب الثاني هو أن الدولار الأميركي الذي أضعف الين قريب من نهاية مارثون ارتفاعه".

وأضاف خبير الأسواق العالمية، أن الجنيه الإسترليني قد يستفيد من الاتزان الذي حدث مؤخراً مع وقف برامج رئيسة الوزراء السابقة وهو ما يدعم قرب نهاية الضغط على الإسترليني.