اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

خبير للعربية: الفيدرالي الأميركي قد يبدأ خفض سعر الفائدة في هذا التوقيت

الأموي: نتوقع أن يكون رفع الفيدرالي للفائدة في نوفمبر المقبل "الأخير" خلال 2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رجح خبير الأسواق العالمية عبد العظيم الأموي، في مقابلة مع "العربية"، أن يكون الرفع المقبل هو الأخير لسعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي في نوفمبر المقبل، وبواقع 75 نقطة أساس.

وأضاف الأموي "قد يضطر الفيدرالي لرفع آخر بواقع 50 نقطة أساس خلال ديسمبر 2022، وقد يبدأ المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في نهاية 2023".

وارتفع الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن أشارت بيانات قوية للإنفاق الاستهلاكي إلى استمرار ضغط التضخم الأساسي مما أدى إلى الحد من الرهان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يشير إلى تباطؤ في زياداته الجريئة في أسعار الفائدة.

سعر الدولار في مصر يبطئ من وتيرة صعوده مقابل الجنيه اقتصاد الجنيه المصري سعر الدولار في مصر يبطئ من وتيرة صعوده مقابل الجنيه

وحقق الدولار مكاسب مقابل الين الياباني 0.44% إلى 148.08، حيث ساعده بشكل خاص قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة بشدة يوم الجمعة وتصريحات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا التي لا تزال حذرة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في دول أخرى.

وقال عبد العظيم الأموي "لا أتوقع استمرار المركزي الياباني في التدخل في سعر الصرف حيث إن التراجع الشديد للين هو الذي دفعه لأول مرة للتدخل لدعم العملة المحلية، والسبب الثاني هو أن الدولار الأميركي الذي أضعف الين قريب من نهاية مارثون ارتفاعه".

وأضاف خبير الأسواق العالمية، أن الجنيه الإسترليني قد يستفيد من الاتزان الذي حدث مؤخراً مع وقف برامج رئيسة الوزراء السابقة وهو ما يدعم قرب نهاية الضغط على الإسترليني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معركة انتخابية شرسة في نورث كارولينا.. ودعم ترمب يرجح كفة الجمهوريين معركة انتخابية شرسة في نورث كارولينا.. ودعم ترمب يرجح كفة الجمهوريين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط