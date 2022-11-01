الاتحاد العقارية تتحول للربحية بـ 800 ألف درهم في الربع الثالث

سجلت شركة الاتحاد العقارية أرباحاً فصلية نحو 800 ألف درهم، مقابل خسائر نحو 31 مليون درهم في الربع المماثل من العام الماضي.

ويعود تسجيل الشركة للأرباح إلى ارتفاع الإيرادات الفصلية بنسبة 3%، وتسجيل إيرادات غير مكررة بـ 29.6 مليون درهم.

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من جانبه، قال رئيس الاستثمار في BHM Capital، طلال طوقان، إن الاتحاد العقارية سجلت خسارة متراكمة نحو 2.9 مليار درهم تمثل نحو 68% من رأسمالها، وفيما حققت خسارة في فترة 9 أشهر من 2022، فإنها حققت أرباحاً هامشية في الربع الثالث من العام الحالي بنحو 800 ألف درهم.

وأضاف طلال طوقان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن إيضاحات مصادر الدخل أظهرت ارتفاع إيرادات الاتحاد العقارية إلى أكثر من 100 مليون درهم، وتسجيل إيرادات أخرى بنحو 19 مليون درهم تمثل التزامات على ميزانية الشركة انتفت الحاجة إليها.

وأوضح طوقان، أن الاتحاد العقارية تستفيد من التحسن الملحوظ في السوق العقاري بدبي، ووضعت خطة لإعادة الهيكلة لا يمكن الحكم عليها في هذه المرحلة، حتى رؤية انعكاس الخطة على الميزانية.

وقال رئيس الاستثمار في BHM Capital، إن التدفقات النقدية للشركة من الأنشطة التشغيلية سالبة، فيما كانت المناطق المخصصة للتطوير وراء الخسائر المتراكمة.